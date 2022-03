Negativer Coronatest: Daniel Ricciardo kann in Bahrain starten

Audio-Player laden

Daniel Ricciardo hat seine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 überstanden und kann wie geplant am Saisonauftakt der Formel 1 2022 am kommenden Wochenende in Bahrain teilnehmen Formel 1 Bahrain 2022 im Liveticker!. Das hat sein McLaren-Team am Mittwoch, also zwei Tage vor Trainingsbeginn in Sachir, bestätigt.

Laut McLaren-Angaben hat Ricciardo inzwischen mehrere negative COVID-19-Tests abgeliefert und kann damit die behördlich vorgeschriebene Quarantäne, die er seit vergangener Woche in einem Hotel in Bahrain absolvieren musste, beenden. Einer Teilnahme am Grand Prix steht damit nichts mehr im Weg.

Aufgrund seiner Quarantäne hatte Ricciardo die drei Testtage in Bahrain auslassen müssen. Sein letzter Einsatz im McLaren MCL36 war beim ersten Wintertest in Barcelona Ende Februar. In Bahrain saß Lando Norris an allen drei Tagen im Auto.

McLaren hatte während Ricciardos "Krankenstand" mit Alpine die Vereinbarung getroffen, dass Oscar Piastri im Fall des Ausfalls eines Stammpiloten als Ersatzpilot zur Verfügung stehen könnte. Ein konkreter Zusammenhang mit einem möglichen Ausfall von Ricciardo in Bahrain wurde aber von Anfang an dementiert.

Piastri ist nicht der einzige Ersatzfahrer des McLaren-Teams. Im Zuge einer Vereinbarung mit Mercedes hat der Rennstall auch auf Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries Zugriff. De Vries wird kommendes Wochenende in Bahrain sein; Vandoorne bestreitet hingegen das 12-Stunden-Rennen in Sebring.

Ricciardo ist der insgesamt achte Fahrer, von dem bekannt wurde, dass er positiv auf SARS-CoV-2- getestet wurde. Lewis Hamilton, Nikita Masepin, Sergio Perez, Kimi Räikkönen und Lance Stroll mussten sogar Rennen auslassen. Charles Leclerc, Lando Norris und Pierre Gasly wurden außerhalb der Rennsaison positiv getestet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.