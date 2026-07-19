"Nervöser als beim Rennen": Franco Colapinto fiebert WM-Finale entgegen

Die eingefleischten Formel-1-Fans werden das vermutlich anders sehen, doch der Große Preis von Belgien (hier im Liveticker!) dürfte nicht der sportliche Höhepunkt des Wochenendes sein: Denn am Sonntagabend (21 Uhr deutscher Zeit) steigt das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Im Endspiel treffen Argentinien und Spanien aufeinander - ein Duell, das vor allem Alpine-Pilot Franco Colapinto sowie die beiden Spanier Fernando Alonso (Aston Martin) und Carlos Sainz (Williams) mit Spannung erwarten. "Ich werde beim Spiel definitiv viel nervöser sein als beim Rennen", scherzt Colapinto.

Der Argentinier musste in diesem Jahr bereits einige Nervenproben überstehen: Seine Mannschaft lag gegen Ägypten zwischenzeitlich mit zwei Toren zurück, und auch das Halbfinale gegen England konnte sie erst in der Schlussphase drehen. "In den letzten 20 Minuten haben sie wirklich gut gespielt", meint der Alpine-Pilot.

"Wir waren eine Mischung aus Spaniern und Italienern. Mein italienischer Ingenieur aus der Formel 2 war da", verrät der 23-Jährige, wie er das Halbfinale am vergangenen Mittwoch verfolgt hat. "Und viele Leute haben Argentinien unterstützt. Das war schön zu sehen."

Colapinto erwartet "ziemlich lustiges" Fußballspiel

"Wir hatten viel Spaß. Wir haben auch sehr mitgefiebert - und gelitten. Aber wenn man nicht ein bisschen leidet, ist man kein Argentinier. Es war eines dieser Spiele, bei denen man wirklich nervös ist. Aber am Ende feiert man umso mehr. Es war also eine lange Nacht, aber ich bin sehr glücklich."

Ob der Argentinier dieses Glück auch in der Nacht von Sonntag auf Montag erleben darf? "Spanien - wir sind beide Lateinamerikaner. Wir sprechen dieselbe Sprache", erinnert Colapinto, der ein hitziges Spiel erwartet: "Sie werden verstehen, welche Schimpfwörter sie einander an den Kopf werfen. Das wird also ziemlich lustig."

"Hoffentlich wird es ein richtig gutes Spiel. Ich habe das Gefühl, dass man stolz auf dieses Spiel sein kann: Argentinien und Spanien stehen im Finale, zwei lateinamerikanische Länder. Sie haben Frankreich und England hinter sich gelassen. Es ist das beste Finale, das man sich wünschen kann. Ich bin glücklich."

Fernando Alonso glaubt an "enge Angelegenheit"

Die beiden spanischen Stammpiloten im aktuellen Formel-1-Feld geben sich dagegen deutlich entspannter. "Ich habe die meisten Spiele gesehen - manchmal allerdings nicht die zweite Halbzeit, weil ich zu Hause andere Verpflichtungen hatte", sagt Alonso, der vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater wurde.

Alonso kann das WM-Finale wahrscheinlich nicht schauen ... Foto: LAT Images

"Wie alle Spanier verfolgen wir die Mannschaft, unterstützen sie aus der Ferne und geben ihnen Kraft und Energie, wenn sie diese brauchen. Sie wissen, dass das ganze Land hinter ihnen steht." Auf die Unterstützung des zweimaligen Weltmeisters muss die "La Furia Roja" am Sonntagabend allerdings verzichten.

"Es wird etwas knifflig, weil wir nach Hause fliegen. Vielleicht schaffe ich es also wieder, die zweite Halbzeit zu sehen", sagt Alonso, der sich auf keinen Tipp für das WM-Finale 2026 festlegen möchte: "Ich glaube, es wird eine enge Angelegenheit. Aber natürlich hoffen wir alle, dass Spanien gewinnt."

Carlos Sainz: Fünf Tage später ist es sowieso egal

So sieht es auch Carlos Sainz: "Ich finde, Spanien spielt wirklich gut", lobt der Williams-Pilot. "Rein fußballerisch gesehen spielen wir den besten Fußball, aber Argentinien hat einen starken Angriff. Und es ist eine WM - da ist Fußball eben Fußball. Mal sehen, ich glaube, es wird ein harter Kampf."

Ob wenigstens Sainz seine Mannschaft anfeuern kann? "Mein Flug geht um 21 Uhr, also wahrscheinlich nicht", verrät der 31-Jährige. "Aber ich hoffe, das Flugzeug hat WLAN und ich kann zuschauen - oder zumindest die zweite Halbzeit oder so sehen."

"Vielleicht kann ich eine halbe Stunde vorziehen, aber ich fliege mit Charles Leclerc, und die Ferrari-Besprechungen dauern lange, besonders wenn man gewinnt oder aufs Podium kommt. Die Rückkehr dauert dann länger, also muss ich da wohl verhandeln."

Am Ende wird es keinen großen Unterschied machen, wer das Spiel für sich entscheidet und den WM-Pokal in die Höhe stemmen darf. "An dem Tag selbst ist es einem sehr wichtig", sagt Sainz mit einem Grinsen, "aber fünf Tage später denkt man sich: 'Na ja, egal.'"