Apple-Film mit Brad Pitt soll Formel 1 in "andere Dimension führen"

Wer das Rennwochenende in Silverstone aufmerksam verfolgt hat, konnte zwischenzeitlich ein neues Team in der Startaufstellung finden. Und nein, Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat nicht im Eilantrag den Einstieg von Andretti abgesegnet. Stattdessen steckte eine andere amerikanische Mannschaft dahinter: Netflix. Der Streamingdienst bringt 2024 einen Film über die Formel 1. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle als Fahrer.

Um eine möglichst authentische fiktive Darstellung zu ermöglichen, ließ die Königsklasse der Filmcrew nie dagewesene Freiheiten. Eine eigene Boxengarage gab es für das Team, Brad Pitt und "Teamkollege" Damson Idris durfte bei der Hymne neben Max Verstappen stehen und in der Startaufstellung stand das Netflix-Auto ebenfalls. Es handelte sich dabei um ein umgebautes Formel-2-Auto mit der Optik eines Formel-1-Boliden.

"Ich denke, es war einfach erstaunlich, die Reaktion der gesamten F1-Gemeinschaft zu sehen, denn das war das erste Mal, dass man wirklich gesehen hat, was hier gemacht wurde", freut sich Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Die Dreharbeiten werden bei einigen der kommenden Grand Prix fortgesetzt. Allerdings nicht beim ersten Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort, dort ist zu wenig Platz für Netflix im kleinen Paddock.

Lewis Hamilton als Producer mit tragender Rolle bei Filmprojekt

Von der Arbeit der Netflix-Crew ist Domenicali aber schon beim ersten Mal begeistert: "Die Qualität der Produktion ist wirklich hoch. Es war ein wirklich guter Standard. Für uns war es wichtig, die Live-Aufnahmen und das eigentliche Rennen voneinander zu trennen. Letzteres ist unantastbar, wenn man die Filmvorbereitungen mit den verschiedenen Schnitten oder Kamerawinkeln und so weiter betrachtet."

Natürlich hat auch die Königsklasse selbst Ziele mit dem Projekt. Der Film soll die Popularität der Formel 1 steigern und noch mehr neue Fans für den Sport begeistert. Also genau das, was die Dokumentation "Drive to Survive" (ebenfalls Netflix) in nicht für möglich gehaltener Art und Weise geschafft hat.

Täuschend echt: Die Netflix-Filmcrew in der Startaufstellung in Silverstone Foto: Motorsport Images

"Hoffe, dass das Produkt für die Formel 1 mega sein wird"

"Wir sind davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, denn sonst hätten wir es nicht gemacht. Dieses Projekt wird die Formel 1 in eine andere Dimension bringen, was die Popularität und den Bekanntheitsgrad angeht. Ich erwarte den großen Effekt, den Netflix und die sozialen Medien bei der Formel 1 hatten", ist sich Domenicali sicher.

Auch die Teams hoffen auf eine gute PR-Aktion durch den Film. "Am Ende des Tages hoffe ich, dass das Produkt für die Formel 1 mega sein wird und alle davon profitieren werden. Es ist mir egal, ob der Motor ihrer Autos ein GP2-Motor oder ein Mercedes-Motor oder ein anderer ist", sagt etwa Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur.

Er glaubt, dass der Film ein weiteres Puzzlestück beim Aufstieg der Königsklasse in Sachen Popularität sein wird: "Das Wichtigste ist, dass diese Art von Geschichte jetzt kommt, zum richtigen Zeitpunkt für die F1. Wir haben überall auf der Welt einen riesigen Boom in der F1, und solche Dinge passieren heute, aber aus guten Gründen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.