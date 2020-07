Netflix in Spielberg vor Ort: Kameras haben McLaren und Red Bull im Visier

Mit dem Saisonauftakt in Österreich kehrt auch die Filmcrew der Streaming-Plattform Netflix zurück ins Fahrerlager. Schon in Australien war die Crew vor Ort, um die dritte Staffel von "Drive to Survive" zu drehen. In Spielberg wird das Filmteam erstmals in diesem Jahr konkret zwei Teams begleiten: McLaren und Red Bull.

Wie 'RaceFans.net' berichtet, zählen die beiden Filmcrews zum limitierten Personal der beiden Teams an jenem Wochenende. Laut dem Sicherheitskonzept der FIA dürfen nur noch maximal 80 Personen pro Rennstall an der Strecke anwesend sein. Auch die Netflix-Mannschaft muss sich an diese strengen Vorgaben halten.

Daher wird das Personal sich gemeinsam mit jener McLaren- und Red-Bull-Mannschaft in einer eigenen "Blase" befinden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Zwei Personen werden das britische Traditionsteam auf Schritt und Tritt begleiten, eine weitere Kamera wird auf die Heimmannschaft Red Bull gerichtet werden.

Die Aufnahmen werden dann Anfang 2021 auf der Videoplattform in der dritten Staffel der Erfolgsserie zu sehen sein. Auch während des Lockdowns konnte die Filmcrew Material sammeln. George Russell etwa hat Videomaterial für die Serie zusammengestellt.

Das Aufgebot an TV-Stationen vor Ort in Österreich insgesamt ist stark dezimiert. Viele Sender haben sich dazu entschlossen, nicht in die Steiermark zu reisen. Die Übertragung wird hauptsächlich vom offiziellen Übertragungsteam der Formel 1 übernommen und an alle Stationen weitergereicht.

Sky Deutschland ist mit Peter Hardenacke vor Ort, RTL mit Reporter Felix Görner und der ORF mit den Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz in einem neuen Studio oberhalb der Schönberggeraden. Zum TV-Guide fürs Wochenende!

Mit Bildmaterial von LAT.