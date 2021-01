Netflix plant Formel-1-Krimi mit Robert de Niro und "Star-Wars"-Berühmtheit

Formel-1-Fans können sich nicht nur auf eine dritte Staffel "Drive To Survive" freuen. Streaming-Gigant Netflix plant zudem einen Langfilm, der im Umfeld der Königsklasse spielt. Dabei soll es sich um einen fiktiven Krimi handeln, in dem Hollywood-Legende Robert de Niro und Star-Wars-Darsteller John Boyega mitwirken.

In dem Film namens "The Formula" geht es um einen amerikanischen Formel-1-Fahrer, der sich mit der Mafia einlässt und gezwungen ist, als Fluchtwagenfahrer zu dienen, um seine Familie zu retten. Verantwortlich für Drehbuch, Inszenierung und Produktion soll Gerard McMurray ("Burning Sands", "The First Purge") sein.

Zu den weiteren Produzenten gehören neben De Niro selbst auch seine engen Partner Berry Welsh ("The Irishman") und Jane Rosenthal ("The Irishman", "Bohemian Rhapsody", "About a Boy", "Meet The Parents"). "The Formula" ist Teil eines größeren Deals, den Welsh und Rosenthal mit Netflix haben.

Bisher wurden nur wenige Details über das Filmprojekt bekannt gegeben, aber McMurray verriet in einem Instagram-Post am Montag einen Umriss der Geschichte: "Es fühlt sich großartig an, diese Idee in meinem Kopf endlich zum Leben erwachen zu sehen, die ich schreibe, inszeniere und produziere", schrieb er dort.

McMurray kürzlich gegründete Firma Buppie Productions habe sich mit Tribeca Films und Netflix zusammengetan, "um euch bald einen coolen Originalfilm namens THE FORMULA zu präsentieren", in dem zwei seiner Lieblingsschauspieler dabei seien, nämlich die genannten John Boyega und Robert De Niro.

"Es ist die Geschichte eines jungen Mannes aus Detroit, der unter der Anleitung seines Mentors mit alten Mafia-Verbindungen zu einem internationalen Rennstar in der Welt der Formel 1 wird", heißt es weiter. Der Film soll die erste Hollywood-Produktion seit "Bobby Deerfield" sein, die auf dem zeitgenössischen Grand-Prix-Rennsport basiert.

Damals (1976) spielte Al Pacino die Hauptrolle des berühmten Rennfahrers. In "The Formula" wird Boyega die Hauptfigur mimen. Der Brite mit nigerianischen Wurzeln wurde 2015 in "Star Wars: The Force Awakens" berühmte und verkörperte auch in "The Last Jedi" und "The Rise of Skywalker" die Rolle des Finn.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.