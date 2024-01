Netflix verkündet Starttermin für sechste Staffel "Drive to Survive"

Netflix hat den Veröffentlichungstermin der sechsten Staffel seiner Formel-1-Dokumentation "Drive to Survive" verkündet. Am 23. Februar erscheinen die neuen Folgen der populären Serie, die einen Blick hinter die Kulissen der Königsklasse und ihre Saison 2023 zeigt.

Der 23. Februar ist der dritte und letzte Testtag der Wintertestfahrten in Bahrain. Eine Woche später steigt an selber Stelle bereits der Saisonauftakt, weswegen auch die Netflix-Dokumentation einen recht frühen Starttermin bekommen hat.

Die erste Staffel "Drive to Survive" erschien 2019 und behandelte die zurückliegende Saison 2018. Sie war der Startschuss für einen wahren Formel-1-Boom und führte nachweislich zu einem gestiegenen Interesse an der Rennserie - vor allem in den USA.

Die Serie wird weiterhin von Box to Box Films produziert. James Gay-Rees, Produzent des Oscar-prämierten Dokumentarfilms Senna, bleibt als ausführender Produzent an der Seite von Emmy-Preisträger Paul Martin, der auch hinter der 2019 erschienenen Dokumentation Diego Maradona steht, am Ruder.

Obwohl die Saison 2023 nicht so spektakulär sein wird wie in den vergangenen Jahren, glaubt Gay-Rees, dass die Serie noch viel Raum hat, um die Geschichten der Formel 1 zu erzählen.

"Wir alle kennen die Statistiken über die sich verändernde, jüngere Bevölkerung und es ist für jede große Organisation schwierig, sich gegen die vielen Möglichkeiten durchzusetzen, die den Konsumenten zur Verfügung stehen", sagte er kürzlich in einem Interview mit Formula1.com.

"Es ist eine große Genugtuung, ein so großes neues Publikum für einen Sport zu gewinnen - das war natürlich verdient, es brauchte nur jemanden, der es öffnet."

"Die Tatsache, dass es kein Zufall war, die Tatsache, dass es [mit jeder Saison] gewachsen ist... Es ist wirklich eine Ehre und wir lieben es. Es ist eine sehr schwierige Serie, aber wir lieben den Prozess, wir lieben die Welt. Möge es noch lange so weitergehen", so Gay-Rees.

"Drive to Survive" beinhaltet die Zusammenarbeit aller zehn Teams nach anfänglichem Widerstand von Ferrari und Mercedes. Die fünfte Staffel, die die Saison 2022 abdeckt, wurde von Kritikern dafür gelobt, dass sie die frühere Tendenz der Serie, Fragmente und Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen, um einen dramatischen Effekt zu erzielen, abgeschwächt hat.

