"Neu kalibriert": George Russell in Barcelona wieder auf Kurs?

Ist George Russell in Barcelona zurück in der Spur, die er nach einem starken Saisonstart verlassen hatte? Am Freitag war der Mercedes-Pilot in beiden Trainingssessions auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (live im Ticker verfolgen) an der Spitze zu finden und dabei deutlich schneller als Teamkollege Kimi Antonelli, der aber das erste Training ausgelassen hatte.

Russell war in jener ersten Session der schnellste Fahrer und lag am Nachmittag dann nur 0,009 Sekunden hinter McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang zwei. "Er hat das Auto wieder etwas mehr in die Richtung gebracht, wie er es mag, und ich bin mir sicher, dass er zurückschlagen wird", meint Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Vor der Saison galt Russell als großer Favorit auf den WM-Titel in der Formel-1-Saison 2026 und konnte dies mit einem Sieg beim Saisonauftakt in Australien auch untermauern. Danach übernahm jedoch sein junger Teamkollege Antonelli das Ruder und gewann zuletzt fünf Rennen in Folge, wobei er seinen WM-Vorsprung auf 68 Punkte gegenüber Russell ausbaute.

Wolff: "...das hat ihn in die Irre geführt"

Dabei wurde Russell durch ein technisch bedingtes Aus in Kanada und die fälschlich ausgesprochenen Strafen in Monaco gehandicapt, allerdings hatte er auch so sportlich gegenüber dem Italiener das Nachsehen.

"Ich denke, George kann ziemlich genau zurückverfolgen, wann es schwieriger wurde", sagt Wolff. "Und das liegt nicht an einem Autoteil, sondern schlicht an den Einstellungen. In Miami lief es für Kimi sehr gut, ähnlich wie im letzten Jahr, und George hatte das Gefühl, dass er das Auto mechanisch und elektronisch mehr in Kimis Richtung abstimmen müsste."

"Dabei ist er dann geblieben, weil Kimi offensichtlich sehr schnell war. Ich glaube, das hat ihn in die Irre geführt, und wahrscheinlich musste er auch seinen Fahrstil anpassen, was sich jedoch nicht in den Rundenzeiten niedergeschlagen hat", so der Österreicher weiter.

Jetzt habe sich Russell aber "neu kalibriert" und sei zu dem zurückgekehrt, was für ihn funktioniert. "Und das haben wir heute Morgen gesehen", meint Wolff.

Antonelli hat noch Arbeit vor sich

Ein teaminterner Sieg gegen Antonelli wäre für Russell in Barcelona wichtig, um den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Am Freitag fehlten dem 19-Jährigen fast sechs Zehntelsekunden auf seinen Teamkollegen, wobei man erwähnen muss, dass am Morgen Frederik Vesti im Auto von Antonelli saß, um eines von zwei vorgeschriebenen Rookietrainings pro Auto zu absolvieren.

"Auf einer einzelnen Runde war es etwas knifflig", sagt Antonelli über seinen Tag. "Das Arbeitsfenster ist so klein und die Reifen überhitzen ziemlich stark. Wir versuchen natürlich einfach, die beste Balance zu finden. Wenn man nur eine einzige Runde pro Reifensatz hat, ist es immer schwierig."

"Ich denke, insgesamt gibt es noch einiges zu tun, sogar ziemlich viel, aber ich bin für morgen recht zuversichtlich", sagt er. "Der Longrun im Training war gut, das ist also ein positiver Aspekt. Ich freue mich auf morgen und auf die Änderungen, die wir noch vornehmen werden."

Auch die von ihm angemerkten Bremsprobleme ("Das Pedal wird ziemlich lang") sorgen ihn mit Blick auf das weitere Wochenende nicht: "Das mit den Bremsen ist völlig normal", winkt er ab. "Freitags verwenden wir meistens einen schon sehr stark abgenutzten Satz. Morgen wird das also definitiv kein Problem sein, wenn wir den neuen Satz einsetzen."

"Aber George sah definitiv sehr schnell aus, und McLaren wirkte auch extrem stark", merkt er an. "Es wird also nicht einfach, aber wir werden versuchen, aus der Arbeit heute Abend die richtigen Schlüsse zu ziehen, um morgen bereit zu sein."