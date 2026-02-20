Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026

Mit dem größten Reglement-Umbruch seit Jahren betritt die Formel 1 2026 weitgehend unbekanntes Terrain. Neue Motoren, neue Aerodynamik, zwei neue Hersteller-Teams, veränderte Kräfteverhältnisse - und natürlich jede Menge Politik.

Unsere Autoren blicken auf die Storylines, die sie in dieser Saison besonders faszinieren.

1. Vierkampf oder Fata Morgana? - Filip Cleeren

Ich weiß, ich weiß. Die Vorstellung, dass Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren direkt nach einem massiven Reglement-Umbruch auf einem ähnlichen Performance-Level landen, wirkt optimistisch. Vielleicht sogar naiv. Doch bislang gibt es keine klaren Hinweise darauf, dass es unmöglich ist. Und ebenso wenig sehen wir bisher konkrete Anzeichen für ein neues "Brawn-GP-Szenario", bei dem ein Team frühzeitig davonzieht.

Auffällig ist vielmehr, wie sich die vier Topteams gegenseitig in die Favoritenrolle schieben. Mercedes hinterließ zunächst einen starken Eindruck, verwies dann aber auf das angeblich überlegene Energie-Deployment von Red Bull. Red Bull wiederum bezeichnete sich selbst als nur viertschnellstes Team. McLaren-Teamchef Andrea Stella - keiner, der leichtfertig Nebelkerzen zündet - sieht Ferrari auf Augenhöhe mit Mercedes und vor McLaren sowie Red Bull.

Spannend wird das Ganze durch die Natur der neuen Power-Units. Auch wenn sie aktuell viel Kritik einstecken, könnten sie für deutliche Strecken-Varianz sorgen. Hilft Ferraris angeblich kleinerer Turbo auf bestimmten Kursen - und schadet auf anderen?

Sind Teams mit weniger effektivem Laden auf Strecken wie Monaco oder Singapur plötzlich im Vorteil, wo Energie kein limitierender Faktor ist? Und werden Highspeed-Kurse wie Dschidda, Baku oder Monza so extrem, dass reines Energiemanagement wichtiger wird als das Chassis?

Vielleicht zerplatzt diese Vision eines Vierkampfs schnell, wenn sich der Nebel nach Bahrain lichtet und wir in Melbourne echte Antworten bekommen. Aber genau dieses Nichtwissen ist einer der aufregendsten Momente für Fans.

2. Russell als Titel-Favorit bereit für den Druck? - Oleg Karpov

Zum zweiten Mal in Folge beginnt eine Saison mit einem Fahrer als potenziellem Titel-Favoriten, der noch keinen WM-Titel in seiner Vita stehen hat. 2025 war es Lando Norris. 2026 könnte es George Russell sein.

Allerdings muss sich erst bestätigen, dass Mercedes diesen Status überhaupt verdient. Trotz aller Spekulationen in der Vorsaison gilt: Das Auto muss liefern. Sollte Mercedes tatsächlich das stärkste Paket stellen, wird Russell automatisch in die Favoritenrolle gedrängt.

Seine Leistungen im Vorjahr lassen kaum Zweifel an seiner fahrerischen Klasse. In Sachen Ausführung und Konstanz wirkte er bereit für Größeres. Doch das beste Auto im Feld bringt einen eigenen Preis mit sich: enormen Erwartungsdruck.

Kann Russell mit dieser Last umgehen? Das ist die entscheidende Frage.

3. Hamilton und Alonso: Das Ende einer Ära? - Roberto Chinchero

Die Saison 2026 könnte das Ende zweier außergewöhnlicher Karrieren markieren: Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Ihre Wege haben sich mehrfach gekreuzt, ihre Karrieren verliefen unterschiedlich - doch ein gemeinsamer Abschied wäre denkbar.

Sollte Alonso den Helm an den Nagel hängen, läge es vermutlich an einem weiteren technischen Rückschlag bei einem Projekt, auf das er große Hoffnungen gesetzt hatte. Fragwürdige Team-Entscheidungen haben ihn schon mehrfach in schwierige Situationen gebracht. Mit Blick auf seinen 45. Geburtstag ist klar: Auch für jemanden mit Alonsos Ehrgeiz bleibt die Zeit nicht stehen.

Hamiltons Lage ist eine andere. Er kommt aus einer Saison, in der er teamintern klar hinter Charles Leclerc lag. Als Erklärung diente die Anpassung an ein völlig neues Umfeld. Doch dieses Argument verliert 2026 an Gewicht. Mit komplett neuen Autos starten alle bei null. Hamilton sollte sich inzwischen vollständig in Maranello eingelebt haben.

Für ihn ist 2026 ein Schlüsseljahr. Ein Wiederaufleben in Rot wäre das perfekte Märchenkapitel. Bleibt es aus, könnte die Saison zu einem schwierigen letzten Tanz werden - respektabel, aber nicht so, wie er es sich gewünscht hätte.

4. Extreme Entwicklungsraten hinter den Kulissen - Ronald Vording

Die ersten Rückmeldungen der Fahrer zu den neuen Autos fielen unterschiedlich aus. Von "Formel E auf Steroiden" bis hin zu Alonsos scherzhafter Bemerkung, sogar ein Koch könne das Auto fahren. Wie das Racing am Ende aussehen wird, bleibt offen.

Eines steht jedoch fest: Die Entwicklungsrate wird extrem hoch sein. Und auch wenn das Racing vielleicht nicht "Peak F1" sein sollte - die Entwicklungsarbeit ist es definitiv. Neue Aerodynamik, neue Power-Units, neues Energiemanagement.

Die Teams werden kollektiv lernen, mit dem komplexen Energiemanagement besser umzugehen. Gleichzeitig bleibt die Aerodynamik ein Feld kreativer Nachahmung. Wie Steve Nielsen von Alpine es formulierte: Die Teams sind "schamlose Plagiatoren".

Neue Konzepte stehen im Raum - extreme Designs, ungewöhnliche Seitenkästen, kreative Lösungen. Was funktioniert, was nicht? Für Technik-Enthusiasten wird 2026 in jedem Fall faszinierend.

5. Cadillac und der Mondflug - Federico Faturos

Als erster echter Neueinsteiger seit einem Jahrzehnt sorgt Cadillac für Aufmerksamkeit. Unterstützt von General Motors startet das Projekt mit großem Anspruch in Melbourne.

Das Team inszenierte seine Herausforderung bewusst als "Mondmission" - inspiriert von John F. Kennedys berühmter Rede. Der Vergleich unterstreicht die Dimension der Aufgabe. Auch das Apollo-Programm brauchte Jahre, bevor die Mondlandung gelang.

Cadillac spielt das lange Spiel. CEO Dan Towriss stellte klar, dass es kurzsichtig wäre, den Erfolg allein an Punkten im ersten Jahr zu messen. Dennoch wird genau beobachtet werden, wie konkurrenzfähig das Team zum Auftakt ist.

Hat Cadillac den Orbit bereits verlassen - oder steht der eigentliche Start erst noch bevor?

6. Schluss mit den Nebelkerzen - Stuart Codling

Es ist zu einem Klischee geworden, aber es bleibt wahr: Wenn die Ampel ausgeht, endet das Gerede. Schon während der ersten Installationsrunden in Barcelona wollten Fans wissen, wie die Hackordnung aussieht. Die Teams hingegen versuchten alles, um ihre Geheimnisse zu bewahren.

Innovation wird versteckt, Fortschritt heruntergespielt - während gleichzeitig angedeutet wird, dass die Konkurrenz womöglich deutlich stärker ist. Manche streuen sogar Zweifel an der Legalität bestimmter Lösungen.

All das wird sich klären, sobald in Australien das erste Rennen gestartet wird. Dann zeigt sich, wer tatsächlich Substanz hat - und wer nur gut geblufft hat.

7. Aston Martins große Bewährungsprobe - Jose Carlos de Celis

Die Zutaten klingen wie ein Rezept für den Titel: Der vielleicht erfolgreichste Designer der modernen Formel 1, Adrian Newey. Ein Werkspartner mit Rennhistorie. Modernste Infrastruktur in Silverstone. Enorme finanzielle Mittel. Und mit Fernando Alonso ein zweifacher Weltmeister, der noch immer hungrig ist.

Und doch startete das Projekt Aston Martin holprig in die neue Ära. Die ersten Eindrücke deuten nicht auf eine sofortige Dominanz hin. Dabei sollte 2026 eigentlich das große Zieljahr werden - der perfekte Moment, um mit neuem Reglement einen Sprung an die Spitze zu machen.

Die Hoffnung ruht auf Neweys Einfluss und auf der langfristigen Perspektive mit Honda als Motorenpartner. Doch die Integration neuer Strukturen, die Abstimmung des neuen Antriebs - inklusive komplexem Energiemanagement - braucht Zeit. Alonso selbst zeigte sich überzeugt, dass die zweite Saisonhälfte stärker werden könnte. Er verwies auf McLarens Comeback 2023 als Beispiel dafür, wie schnell sich das Kräfteverhältnis verschieben kann.

Die entscheidende Frage lautet: Gelingt Aston Martin im Laufe des Jahres eine solche Aufholjagd - oder wird das erste Jahr der neuen Regeln als verpasste Gelegenheit in Erinnerung bleiben?

8. Die beste Version von Norris? - Ed Hardy

Weltmeister zu werden, sollte Lando Norris eigentlich definieren. Und doch war seine Titelkampagne für manche Beobachter weniger überzeugend, als sie es hätte sein können.

Es hieß, er habe sich das Leben schwerer gemacht als nötig. Max Verstappen wirkte über weite Strecken stärker. Teamkollege Oscar Piastri spielte im letzten Saisondrittel eine entscheidende Rolle im Titelduell.

Gleichzeitig darf man nicht vergessen: Norris hielt dem Druck stand, als es darauf ankam. In Mexiko war er nahezu unschlagbar - und widerlegte damit frühere Zweifel an seiner mentalen Stärke.

2026 wirkt Norris befreit. Der Druck des ersten Titels ist verschwunden. In Medienrunden präsentiert er sich ruhig und fokussiert. Es spricht vieles dafür, dass wir die bislang beste Version von ihm sehen werden.

Die offene Frage: Kann Piastri diesmal Schritt halten?

9. Das zweite Red-Bull-Cockpit - Fabien Gaillard

Seit geraumer Zeit umweht das zweite Red-Bull-Cockpit eine besondere Aura. Manche sprechen von einem "Fluch", andere verweisen schlicht darauf, dass es nicht leicht ist, neben einem der besten Fahrer seiner Generation in einem Team zu bestehen, das stark auf ihn zugeschnitten ist.

Isack Hadjar kommt mit dieser Bürde ins Team. Andere vor ihm sind gescheitert - teils spektakulär. Hinzu kommt, dass der Franzose noch wenig Erfahrung in der Formel 1 besitzt.

Seine Rookie-Saison war interessant, inklusive eines Podiums. Doch Bestätigung ist im zweiten Jahr oft die größere Herausforderung. Und diese Bestätigung muss im Schatten - und im Scheinwerferlicht - von Max Verstappen erfolgen.

Gleichzeitig verändern das neue Reglement und die Herausforderung des Red-Bull-Motors die Ausgangslage. Vielleicht liegt genau darin Hadjars Chance: in einem Team im Umbruch anzukommen, während alle Fahrer ihr "internes Software-Update" durchführen müssen.

10. Audi, Hülkenberg und die deutsche Perspektive - Kevin Hermann

Aus deutscher Sicht steht 2026 ein Projekt im Mittelpunkt: der Einstieg von Audi als Werksteam. Mit einem komplett neuen Reglement beginnt für den Hersteller eine neue Ära - und ein anspruchsvoller Neubeginn.

Die Erwartungen sind bewusst moderat. Ein neues Team, neue Strukturen, neue Power-Unit - niemand rechnet mit einem sofortigen Sprung an die Spitze. Doch genau deshalb wird die Entwicklungsrate entscheidend sein.

Wie schnell versteht Audi das komplexe Energiemanagement? Wie aggressiv wird das Aerodynamik-Konzept weiterentwickelt? Gelingt es, im Saisonverlauf sichtbar aufzuholen?

Im Cockpit sitzt mit Nico Hülkenberg der einzige deutsche Stammfahrer im Feld. Für ihn ist es eine besondere Konstellation: als erfahrener Pilot ein Werksteam durch die erste Phase eines langfristigen Projekts zu führen.

Kurzfristig könnten konstante Punkte ein Erfolg sein. Langfristig geht es um mehr: Kann Audi sich Schritt für Schritt im Spitzenfeld etablieren - und vielleicht ein weiteres deutsches Topteam formen?