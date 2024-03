Neue Fabrik vorgestellt: Andretti sendet starkes Zeichen an die Formel 1

Andretti Global hat ein starkes Signal an die Formel 1 gesendet und die ersten Bilder des neuen US-Hauptquartiers des Andretti-Cadillac-Teams enthüllt. Zwar wurde die Bewerbung des Rennstalls am 31. offiziell abgelehnt, trotzdem gibt das Team weiterhin Gas und hofft weiterhin auf eine Zusage für die Formel 1.

Die Bilder und Details des 90 Acres (36 Hektar) großen Geländes in den USA, das 2025 fertiggestellt sein soll, zeigen deutlich, wie ernst es mit dem Formel-1-Projekt ist.

Es ist bezeichnend, dass einer der an der Planung beteiligten Partner Ridge ist, ein britisches Unternehmen, das bereits an mehreren britischen Formel-1-Anlagen gearbeitet hat, darunter dem neuen Aston-Martin-Campus in Silverstone.

Die riesige Anlage von Andretti Global in Fishers, nordöstlich von Indianapolis, wird die IndyCar-, Indy NXT- und IMSA-Aktivitäten des Teams beherbergen.

Etwa 50 Prozent werden jedoch der Produktion und dem Design für das Formel-1-Projekt gewidmet sein, das in Zusammenarbeit mit dem britischen Werk durchgeführt wird. Das Team hat vor kurzem seine neue Basis in Silverstone bezogen, in der die Aerodynamikabteilung untergebracht wird, die bisher in einem provisorischen Büro untergebracht war.

Phase 1 des Fishers-Projekts umfasst das Hauptgebäude mit einer Fläche von 400.000 Quadratfuß (37.000 Quadratmeter), während ein Andretti-Experience-Gebäude, das der Öffentlichkeit zugänglich sein wird und ein Museum und ein Restaurant beherbergen soll, zu den späteren Phasen gehört. Darüber hinaus ist auf dem Gelände Platz für weitere zukünftige Erweiterungen.

Großer Wert auf Wohlfühlfaktor

Andretti legt großen Wert auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter: "Ein Schlüsselelement des Projekts ist das Engagement der Mitarbeiter und die Wohlfühlkultur, da die internationale Marke die Arbeitskräfte in Indiana einbindet und globale Talente anzieht", teilt man mit.

2025 soll die neue Fabrik in Fishers fertiggestellt sein Foto: Andretti Global

Der Standort bietet Zugang zu Wanderwegen, die mit einem nahe gelegenen Naturschutzgebiet verbunden sind, ein Fitnesscenter und Amphitheater.

"Seit dem ersten Spatenstich haben wir uns die Zeit genommen, jeden Aspekt des Projekts gründlich zu bewerten und zu vertiefen", sagt Geschäftsführer Michael Andretti.

"Unser Ziel ist es nach wie vor, einen gesunden Arbeitsplatz und eine gesunde Kultur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einen Campus zu schaffen, der ein Anziehungspunkt für die Gemeinde ist, während wir uns gleichzeitig auf die Verbesserung der Leistungs- und Wettkampfmöglichkeiten für unsere Rennteams konzentrieren."

"Das aktualisierte Design und die Ausrichtung erfüllen all diese Anforderungen, und ich bin sehr stolz auf das, was wir hier bauen", so der Amerikaner.

So sieht das geplante Fabrikgelände von oben aus Foto: Andretti Global

"Indiana ist seit vielen Jahren die Heimat der Andretti-Organisation, und die Stadt Fishers hat uns sehr herzlich aufgenommen. Wir freuen uns über die Fortschritte, die unser Campus macht, und können es kaum erwarten, offiziell in die Gemeinde aufgenommen zu werden."

"Mitarbeiterkultur ist von entscheidender Bedeutung"

Die Vizepräsidentin des Unternehmens, Marissa Andretti, sagt: "Das Engagement und die Verbesserung der Erfahrungen unserer Mitarbeiter sind in jedem Aspekt des neuen Gebäudes sehr wichtig und ein Schlüsselelement für uns, um globale Talente in den Bundesstaat Indiana zu locken."

"Die Mitarbeiterkultur ist von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung eines positiven Arbeitsumfelds und die Förderung der Teamarbeit - ein Team, eine Traummentalität."

"Durch einige der neu gestalteten Elemente unseres neuen Hauptsitzes können wir uns besser auf das Wohlergehen unseres Teams konzentrieren und dazu beitragen, ein Gefühl des Stolzes und der Zugehörigkeit zu stärken."

Mit Bildmaterial von Andretti Global.