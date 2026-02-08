"Neue" Formel 1 2026: Spritverbrennung für genügend Batterieleistung?

Das Thema ist brandaktuell und könnte zu einer heiklen Angelegenheit werden: Der Elektromotor in den neuen Antriebseinheiten der Formel 1 für die Saison 2026 hat seine Leistung fast verdreifacht, von 120 Kilowatt im vergangenen Jahr auf nun 350 Kilowatt. Gleichzeitig aber ist die Batteriekapazität nur geringfügig größer als sie es bis 2025 war.

Unter diesen Annahmen ist klar, dass die verfügbare elektrische Energie nicht ausreicht, um eine komplette Runde zu fahren. Aus diesem Grund wurde eine aktive Aerodynamik entwickelt, die den Luftwiderstand auf den Geraden reduziert.

Aber diese Maßnahme allein reicht womöglich nicht aus, um genügend elektrische Energie zu sparen. Tatsächlich entwickeln die Teams derzeit neuartige Lösungen, um zu vermeiden, dass ihnen vor Komplettierung einer Runde buchstäblich "der Saft ausgeht".

Williams-Technikchef Matt Harman sprach am Rande der Designpräsentation des FW48 über genau dieses Thema. Er bestätigt eine Vorhersage, über die unsere Kollegen von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, getroffen hatte: In der Formel-1-Saison 2026 wird man die Verbrennungsmotoren in Kurven "singen" hören, um Sprit zu verbrauchen und damit die Batterie wieder aufzuladen.

"Grundsätzlich wird die Energierückgewinnung bei diesem Auto eine Herausforderung sein", erklärt Harman. "Wir wissen, warum wir eine aktive Aerodynamik am Auto haben, und deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir diese Rückgewinnung maximieren können."

"Eine der Veränderungen, die man vielleicht beobachten wird, ist die, dass die Fahrer deutlich niedrigere Gänge einlegen als bisher, um diese Art der Rückgewinnung in sehr wichtigen Phasen der Runde zu maximieren. Derzeit würde ein Fahrer nur sehr selten den ersten Gang einlegen. Das könnte sich ändern."

"Das stellt uns vor weitere Herausforderungen beim Auto, da es sich um ein Stabilitätsproblem handelt. Man muss sich also damit befassen, wie man die Antriebseinheit steuert, wie man die Stabilität im Heck des Autos kontrolliert und welche Systeme dafür vorhanden sind", so Harman.

"Es gibt viele Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Genau das ist eine ganz besondere Eigenschaft dieses speziellen Autos, an die sich auch die Fahrer anpassen müssen. Denn ich glaube nicht, dass sie das von sich aus tun wollen."

Harman bestätigt, dass Williams "die maximale Energierückgewinnung während der Runde auf jede erdenkliche Weise fördern" wolle, und deutet Lösungen an, die in den Grands Prix der neuen Saison Einzug halten könnten. Er erklärt, dass die Teams "auf jeden Fall" die Motoren in einigen Kurven mit maximaler Drehzahl laufen lassen würden, um die elektrische Leistung zu steigern.

Als dieses Thema auch von Angelos Tsiaparas, bei Williams der Technische Leiter an der Rennstrecke, aufgegriffen wird, sagt dieser: "Man stelle sich ein Hybrid-Straßenauto vor. Nehmen wir an, wir haben ein Auto mit gleicher thermischer und elektrischer Leistung. Dann müssen wir nicht auf die Bremse treten, um über den Elektromotor elektrische Energie zu gewinnen."

"Wir können jederzeit entscheiden, den Elektromotor in negatives Drehmoment oder negative Leistung zu schalten, sagen wir im Erzeugungsmodus, und somit effektiv Kraftstoff verbrennen, um ein wenig Strom zu erzeugen. Das geschah sogar unter den bisher aktuellen Vorschriften. Es ist also nichts wirklich Neues."

"Da die elektrische Komponente im Jahr 2026 so viel größer ist, fast dreimal so leistungsstark wie bei den Antriebseinheiten der vorherigen Ära, werden solche Strategien einfach viel wirkungsvoller", so Tsiaparas.

Und Matt Harman antwortet auf die Frage, wie die Antriebe das Kräfteverhältnis im Formel-1-Feld 2026 beeinflussen werden, mit den Worten: "Ich denke, der wichtigste Faktor wird der sein, wo die Leistung der Subsysteme liegt. Wenn man über eine sehr fortschrittliche Integration von Antrieb und Fahrwerk verfügt, könnte man an einem Ende dieser Optimierung stehen."

"Wenn man jedoch in einigen Bereichen Probleme hat, muss man möglicherweise die Art und Weise, wie man sein Auto fährt, stark ändern. Das wird sehr spezifisch sein", glaubt der Williams-Technikchef und fügt abschließend hinzu: "Wir finden diesbezüglich täglich etwas Neues heraus. Das ist interessant. Ich muss sagen, es ist ziemlich spannend."