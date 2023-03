Neue Führungsstruktur: McLaren trennt sich von Technikchef James Key

Audio-Player laden

Der schlechte Saisonstart von McLaren fordert seinen Tribut. Das nach zwei Rennen noch punktelose Team wirft seine Struktur komplett um und trennt sich unter anderem von Technikchef James Key. Stattdessen soll ein neues Team aus mehreren Köpfen den bisherigen Einzelposten ersetzen.

Das neue technische Führungsteam soll aus drei Personen bestehen: Peter Prodromou ist verantwortlich für die Aerodynamik, der frühere Ferrari-Ingenieur David Sanchez stößt ab 2024 als Verantwortlicher für das Fahrzeugkonzept hinzu, und Neil Houldey wird intern zum Leiter für Engineering und Design befördert.

Unterhalb dieses Trios wird Giuseppe Pesce zum Verantwortlichen der Aerodynamik-Abteilung ernannt und ist dabei Prodromou unterstellt. Zudem wird Piers Thynne eine erweiterte Rolle als Chief Operating Officer erhalten und Teamchef Andrea Stella unterstützen.

"Diese neue Struktur sorgt für Klarheit und Effektivität innerhalb der technischen Abteilung des Teams und versetzt uns in eine starke Position, um die Performance zu maximieren, einschließlich der Optimierung der neuen Infrastruktur-Upgrades, die wir im Jahr 2023 bekommen werden", sagt Stella.

"Ich freue mich, neben Peter und Neil auch David Sanchez wieder im Team begrüßen zu dürfen, um ein erfahrenes und hochspezialisiertes technisches Führungsteam zu vervollständigen, dessen gemeinsames Ziel es ist, die Leistung des Autos auf der Rennstrecke zu verbessern."

Zak Brown mit klaren Worten

Für James Key bedeutet das aber das Ende des Weges bei McLaren. Der Engländer arbeitet seit 2019 für das Team und wurde damals nach langen Vertragsstreitigkeiten von Toro Rosso losgeeist. Jetzt hat Key das Team mit sofortiger Wirkung verlassen.

"Ich möchte James für seine harte Arbeit und sein Engagement während seiner Zeit bei McLaren danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen", sagt Stella.

Etwas harschere Wort gibt es hingegen von Geschäftsführer Zak Brown: "Mir ist schon seit einiger Zeit klar, dass unsere technische Entwicklung nicht schnell genug voranschreitet, um unserem Anspruch gerecht zu werden, an die Spitze der Startaufstellung zurückzukehren", sagt er.

"Ich freue mich, dass wir nach einer umfassenden Überprüfung mit Andrea nun in der Lage sind, die Umstrukturierung vorzunehmen, die erforderlich ist, um die Räder in Gang zu setzen und die Situation zu ändern", so Brown.

Er ist überzeugt: "Diese strategischen Veränderungen sichern den langfristigen Erfolg des Teams und sind notwendig, damit McLaren wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um unsere Mitarbeiter und unsere Infrastruktur in Ordnung zu bringen."

Neuer Mann von Ferrari

Die neue Personalie bei McLaren ist David Sanchez, der bei Ferrari für das Fahrzeugkonzept verantwortlich war und das Team mittlerweile verlassen hat. Er ist in dieser Saison beurlaubt und kann nach Ablauf der Frist am 1. Januar 2024 zu McLaren stoßen , wo er schon von 2007 bis 2012 tätig war.

"Ich freue mich darauf, ins Team zurückzukehren und mit Peter und Neil und dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten, um unsere Leistungsziele zu erreichen", sagt der Franzose. "McLaren hatte schon immer eine extrem talentierte Gruppe von Mitarbeitern und zusammen mit den neuen Infrastruktur-Upgrades, die in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, haben wir eine aufregende Perspektive vor uns, von der ich begeistert bin, ein Teil zu sein."

McLaren erlebte mit seinem MCL60 einen enttäuschenden Start in die Formel-1-Saison 2023. Ohne Punkte ist das Team derzeit Letzter der Konstrukteurs-WM. Die beste Platzierung ist Rang 15 von Oscar Piastri beim Rennen in Saudi-Arabien.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.