Neue Motorenstrafen: Tsunoda und Stroll verlieren Startplätze in Mexiko

Die ersten Entscheidungen am Formel-1-Rennwochenende in Mexiko 2021 sind schon gefallen: Yuki Tsunoda von AlphaTauri und Lance Stroll von Aston Martin werden in der Startaufstellung zum Grand Prix in Mexiko-Stadt zurückversetzt, weil ihre Teams außerplanmäßige Motorwechsel vornehmen.

Tsunoda und Stroll wechseln jeweils auf ihren vierten Verbrennungsmotor in diesem Jahr, was eine automatische Strafe nach sich zieht, weil sie damit über das erlaubte Kontingent hinauskommen.

Außerdem verwenden beide Formel-1-Fahrer zusätzlich neue Turbolader sowie MGU-H-Einheiten und Auspuffsysteme. Bei Tsunoda kommt eine weitere MGU-K-Einheit dazu, bei Stroll eine weitere Steuerelektronik. Hier die komplette Motorenübersicht abrufen!

In der Konsequenz müssen Tsunoda und Stroll daher vom Ende der Startaufstellung aus losfahren. Vor ihnen waren in dieser Saison beispielsweise bereits die WM-Titelkandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton aufgrund von überzähligen Motorwechseln strafversetzt worden.

Der Einbau eines neuen Auspuffsystems bei Red-Bull-Fahrer Sergio Perez bleibt in Mexiko indes straffrei, weil er erst eine siebte von erlaubten acht Einheiten verwendet.

