Neue Name für AlphaTauri: Toro-Rosso-Comeback eher ausgeschlossen

In dieser Woche wurde bekannt, dass AlphaTauri zur Formel-1-Saison 2024 einen neuen Namen erhalten soll. "Es wird neue Sponsoren geben und auch eine neue Namensgebung", bestätigte Helmut Marko jüngst im Gespräch mit 'Kleine Zeitung'.

Noch-Teamchef Franz Tost wurde nun im Rahmen des Österreich-Grand-Prix gefragt, ob das Team ab dem kommenden Jahr wieder zu seinem alten Namen Toro Rosso zurückkehren werde. "Das denke ich nicht", winkt der Österreicher allerdings ab.

"Ich denke, es gibt noch eine andere Möglichkeit, mehr Geld herauszuholen", so Tost, der verrät, dass man in diesem Zusammenhang aktuell bereits mit "verschiedenen Unternehmen" spreche. "Glücklicherweise gibt es ein großes Interesse an der Scuderia AlphaTauri", so Tost.

"Aber noch ist nichts bestätigt, noch ist nichts unterschrieben. Und das wird auch nicht in den nächsten Tagen passieren. Ich denke, es wird ein paar Monate dauern, bis alles geklärt ist", sagt er und erklärt: "In dieser Zeit des Jahres verhandeln alle Teams mit Sponsoren."

"Und natürlich haben wir auch Verhandlungen, und das Titelsponsoring ist sehr attraktiv, und wir werden sehen, was die Verhandlungen in den nächsten Monaten bringen, erklärt er. Auch der neue CEO Peter Bayer lässt sich in dieser Hinsicht nichts entlocken.

"Da wir an NDAs gebunden sind, können wir leider keine Details preisgeben", erklärt er und bestätigt lediglich, dass man aktuell "aktiv" mit möglichen Partnern spreche. "Derzeit haben wir AlphaTauri. Das ist ein Vertrag, der bis zum Ende dieses Jahres gültig ist und funktioniert, und wir sind sehr stolz darauf", stellt er klar.

Die Frage lautet laut Bayer: "Wie können wir eine Identität für das Team schaffen, die weniger vom Titelsponsor abhängig ist, die uns Kontinuität und eine starke Basis gibt, anstatt [den Namen] von Toro Rosso zu AlphaTauri und so weiter zu wechseln?"

"Wir stehen nicht nur auf der Strecke im Wettbewerb [mit anderen Teams], sondern auch um Sponsoren, um die Medien, um die Aufmerksamkeit der Fans, um alles. Und dafür müssen die Leute wissen, wofür man steht", erklärt er.

Und der neue Name soll Teil dieser neuen Identität sein.

