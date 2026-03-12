Neue "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Der Start in die neue Formel-1-Ära wird derzeit von einem humorvollen Vergleich mit dem Nintendo-Klassiker "Mario Kart" begleitet. Und genau das hat Ferrari vor dem Großen Preis von China (hier der komplette Zeitplan) zu einem viralen Social-Media-Hit verwandelt.

In einem Video, das die Scuderia am Donnerstag auf ihren Kanälen veröffentlichte, ist zu sehen, wie Leclerc eine Tastenkombination auf dem Lenkrad seines Ferrari SF-26 drückt. Das Ergebnis? Auf dem zentralen Display erscheint kein Datensatz zum Energiezustand der Batterie, sondern ein Screenshot aus beliebten Mario-Kart-Videospiel.

Der Hintergrund dieses Scherzes geht auf das Rennen in Australien am vergangenen Wochenende zurück: Während des Duells mit Mercedes-Pilot George Russell aktivierte Leclerc den neuen Überhol-Boost und funkte anschließend an seinen Renningenieur Bryan Bozzi: "Es fühlt sich an wie ein Pilz bei Mario Kart."

Die Ferrari-Mechaniker griffen diesen Vergleich nun auf und spielten das "Update" auf das Lenkrad von Leclerc auf. Das Team kommentierte den Clip augenzwinkernd: "'Das ist wie ein Pilz in Mario Kart.' Jetzt wissen wir auch warum ..." Logisch: Die spaßige Funktion kommt natürlich nicht während des Rennens in China zum Einsatz.

In den sozialen Netzwerken löst das Video aber eine Welle der Begeisterung aus. "Mamma Mia Perfecto, bitte macht das im echten Rennen", fordert ein Fan. Ein anderer User scherzt mit Blick auf das komplexe Energiemanagement der neuen Boliden: "Bro muss vor dem Rennen üben. Also hat er den präzisesten Simulator für dieses neue Reglement installiert."

Leclerc war in den vergangenen Tagen allerdings nicht der einzige Pilot, der die aktuelle Formel 1 mit dem Spieleklassiker von Nintendo verglich: Auch Sergio Perez äußerte sich kritisch und Max Verstappen scherzte sogar, dass er das Videospiel künftig als Vorbereitung auf die Formel-1-Rennen nutzen wird.