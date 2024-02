Neue vordere Aufhängung: Sauber macht's wie Red Bull & McLaren

Der Wechsel von der Push- zur Pullrod-Vorderradaufhängung ist eine der wichtigsten Änderungen am neuen Sauber C44, der am Montagabend in London vorgestellt wurde. Dieses Designfeature wurde bereits bei Red Bull und McLaren gesehen - und bei Letzteren arbeitete der neue Technikchef James Key zuvor.

Der Erfolg der RB18- und RB19-Modelle von Red Bull und der Formanstieg von McLaren im vergangenen Jahr führte zwangsläufig dazu, dass auch andere Teams diese Option prüften, und Sauber entschied sich auf der Suche nach aerodynamischen Vorteilen in Verbindung mit einem völlig neuen Paket für den Pullrod-Weg.

Key, der im September seine Arbeit bei Sauber aufgenommen hat, sagt, dass der C44 wenig mit seinem enttäuschenden Vorgänger gemein hat: "Es handelt sich praktisch um ein völlig neues Auto, mit einigen wenigen Übernahmen im hinteren Teil des Wagens", betont er.

"Das Team musste eine ehrgeizige Richtung einschlagen, lange bevor ich dazukam. Es gibt viele mechanische Änderungen, von denen man einige überhaupt nicht sieht, aber einige sind sehr sichtbar", so Key.

"Die Vorderradaufhängung ist komplett neu, ein schwieriges und ehrgeiziges Projekt für ein Team unserer Größe, und es gibt natürlich viele aerodynamische Änderungen, wie zu erwarten war, da dies der wichtigste Bereich der Entwicklung bleibt - insgesamt wird das Auto also ganz anders aussehen als das letztjährige."

"Wir haben viele neue, aufregende Richtungen eingeschlagen, die alle viel Potenzial zu haben scheinen, und wir freuen uns darauf, sie auf der Strecke zu sehen", sagt er.

Gibt es noch Raum für neue Ideen?

Key räumt ein, dass sich die Teams in den vergangenen zwei Jahren bei der Wahl ihrer Konzepte angenähert haben, deutete aber auch an, dass es immer noch Raum für unterschiedliche Ideen gibt: "Seit 2022, als dieses Reglement eingeführt wurde, haben sich die Autos sehr schnell entwickelt, und es gibt viel Potenzial in vielen Bereichen des Autos."

Sauber C44 Foto: Sauber F1 Team

"Diese Trends werden sich wahrscheinlich auch im dritten Jahr fortsetzen, aber es könnte auch Leute geben, die anfangen, sich den Trends zu widersetzen, und darauf müssen wir aufpassen", sagt er weiter. "Einige dieser Bereiche scheinen in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht zu haben, und ich bin sicher, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird."

Er kommt dabei auf den Wechsel der Vorderradaufhängung am C44 zu sprechen. "Das war eine Entscheidung, die von der Aerodynamik diktiert wurde, nicht aus mechanischen Gründen."

Sauber mit extremerer Richtung

Key räumt ein, dass es eine Herausforderung war, einen mutigen aerodynamischen Schritt zu machen und gleichzeitig mechanische Änderungen am Auto vorzunehmen: "Es ist ein ziemlich wichtiges Projekt, zu versuchen, die richtige Balance zu finden, aber das Team hat bei einem sehr schwierigen Projekt fantastische Arbeit geleistet, um etwas herzustellen, das wie geplant funktionieren sollte."

"Natürlich steht die Aerodynamik im Vordergrund, daher dienen viele der äußeren Dinge dem Zweck, effizienteren Abtrieb zu erzeugen. Das Bodywork ist bei diesen Autos ein riesiges Wettbewerbsfeld, viel mehr als bei der vorherigen Generation", so Key.

"Wir können sehen, dass sich hier Trends entwickeln, und die Richtung, die wir eingeschlagen haben, ist viel extremer als die, die wir letztes Jahr eingeschlagen haben", sagt er.

Sauber C44 Foto: Sauber F1 Team

"Es ist auch für das Team ein neuer Weg, aber er entspricht eher der Richtung, in die diese Trends zu gehen scheinen, und ist möglicherweise ein weiterer Schritt nach vorn - ich bin sicher, dass einige unserer Konkurrenten ähnliche Dinge getan haben, was interessant zu sehen sein wird", glaubt er.

Key weiß auch, dass vor allem der Unterboden ein wichtiger Faktor ist, wo ein Großteil des Abtriebs produziert wird. Er sagt: "Wir haben in diesem Bereich einen ganz anderen Ansatz, ein neues Konzept, und es scheint im Moment eine ziemlich produktive Lösung zu sein. All diese Dinge sind neu, es steckt viel mehr unter der Haut."

Das neue Auto wird am Freitag bei einem Filmtag in Barcelona zum ersten Mal im Einsatz sein.

Mit Bildmaterial von Sauber.