Neue Vorderradaufhängung bei McLaren? Was dieses Video verrät

Die Formel-1-Teams befinden sich in den letzten Zügen, um ihre neuen Autos für die Präsentation und den ersten Vorsaisontest in Barcelona vorzubereiten. Das völlig neue Reglement für 2022 bedeutet, dass die Konstruktionen viel stärker als in der jüngsten Vergangenheit durch Vorschriften eingeschränkt sind.

Das heißt im Umkehrschluss, dass jegliche Unterschiede zwischen den Teams zweifellos zu einer genauen Prüfung führen werden. McLaren scheint dennoch zu jenen Teams zu zählen, die die Dinge in diesem Jahr etwas anders angehen.

Das Team aus Woking hat in Bildern und Videos, die es in diesen Tagen auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat, einige wichtige Konzeptänderungen angedeutet.

Fire-up-Video lässt Designwechsel vermuten

Nachdem es in Ausschnitten vom neuen Chassis bereits eine leicht überarbeitete Airbox und ein neues Überrollbügel-Design gezeigt hat, wird in einem jüngst veröffentlichten Video ein neuer Ansatz für das Design der Vorderradaufhängung angeteasert. Der Clip zeigt das erste Anlassen des neuen Boliden für 2022.

Darin gibt es auch eine Szene, in der McLaren-CEO Zak Brown mit seinem Smartphone in der Hand gefilmt wird. Die Kamera fokussiert auf das Display, während er zur Vorderseite des Autos schwenkt, sodass wir einen wenn auch sehr kurzen Blick auf das Layout der Vorderradaufhängung von hinten erhalten.

Was wir sehen, deutet darauf hin, dass McLaren zu einer Zugstreben-Aufhängung zurückgekehrt ist. Eine solche Änderung kommt nicht völlig unerwartet, da McLaren dieses Layout bereits 2013 verwendet hat und damit dem Beispiel von Ferrari folgte, das diese Konfiguration im Jahr zuvor, also 2012 eingeführt hatte.

Am Beispiel von Ferrari (von links): Druckstreben- und Zugstreben-Aufhängung Foto: Giorgio Piola

Zugstrebe vs. Druckstrebe: Vor- und Nachteile

Es gibt kaum Unterschiede im Verhalten beider Lösungen, wohl aber in der Platzierung des Gewichts, wobei die Elemente der Zugstreben-Aufhängung tiefer im Chassis angebracht sind. Dies hat einige Vorteile in Bezug auf den Schwerpunkt, macht es aber für die Mechaniker etwas komplizierter, am Auto zu arbeiten.

McLaren stieg nach Problemen mit der Zugstrebe wieder auf Druckstrebe um Foto: Giorgio Piola

Allerdings könnten einige auch die aerodynamischen Vorteile eines Druckstreben-Layouts in Betracht ziehen, da sie so die untere Hälfte der Nase und des Chassis formen können.

Letzten Endes gibt es also keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, welche Richtung die beste ist. Und es kann gut sein, dass die Teams eine Mischung aus verschiedenen Lösungen wählen, je nachdem, was zu ihren Gesamtkonzepten passt.

Mit Bildmaterial von McLaren.