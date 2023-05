"Signifikanter Fortschritt" für AlphaTauri mit neuem Unterboden ab Imola

AlphaTauri hat für sein Formel-1-Heimrennen in Imola einen neuen Unterboden entwickelt, der erstmals im Rennen zum Einsatz kommen wird. Das Upgrade soll ein "signifikanter Schritt" für den AT04 sein, der mit dem neuen Teil besser performen soll. Sowohl Nyck de Vries als auch Yuki Tsunoda hoffen, damit den schlechten Start in die Saison 2023 wettmachen zu können.

Auch AlphaTauri durchlebt derzeit turbulente Zeiten: Erst äußerte sich Franz Tost kritisch über die Ergebnisse, dann folgte der überraschende Abgang von Aerodynamikchef Dickon Balmforth. Vor dem Heimrennen in Imola will sich der Rennstall wieder fangen und hofft, mit dem neuen Teil um Punkte kämpfen zu können.

Der neue Unterboden ist nur ein Teil einer größeren Upgrade-Stufe, die bereits in Miami mit neuen Spezifikationen begonnen hat. In den USA wurde das Auto mit einem modifizierten Frontflügel und neuen Rückspiegeln ausgestattet. Der Unterboden ist die nächste Stufe der Neuentwicklungen des Teams aus Faenza.

Mehr Outwash und mehr Tempo

"Wir werden in Imola einen brandneuen Unterboden einsetzen", sagt Guillaume Dezoteux, der bei AlphaTauri für die Leistung des Autos verantwortlich ist. "Wir freuen uns, ihn am Auto zu haben. Es ist ein bedeutender und großer Schritt, und ich hoffe, dass er die Erwartungen erfüllt. Es gibt noch Fragezeichen, was die Korrelation betrifft. Aber bisher haben unsere Updates die Erwartungen erfüllt."

Der neue Frontflügel soll mehr Outwash erzeugen, genau jenes aerodynamische Phänomen, das die Formel 1 mit dem neuen Reglement reduzieren wollte, weil es wegen der Verwirbelungen schwierig ist, dem Vordermann zu folgen. Laut Dezoteux ist ein Auto umso schneller, je mehr Outwash es erzeugt, weshalb die Teams nun nach Tricks suchen, um die Regeln auszutricksen.

Die neuen Außenspiegel haben eine neue geometrische Form, um den Luftstrom am Auto positiv zu beeinflussen. Dadurch soll das Auto unter verschiedenen Bedingungen bessere aerodynamische Ergebnisse erzielen. Diese kleinen Verbesserungen sollen dem Team helfen, wieder in die Punkteränge der Königsklasse zu kommen, und laut Dezoteux können "Kleinigkeiten" im "engen Mittelfeld" den Unterschied ausmachen.

Kleinigkeiten machen den Unterschied aus

"Es gibt mehr als zehn Autos, die innerhalb von einem Prozent einer Rundenzeit liegen", sagt der Performance-Chef des Alpha-Tauri-Boliden. "Es gibt also eine Möglichkeit. Wenn die Schritte gut genug sind, können wir viele Positionen in der Startaufstellung gut machen. Aber auch die anderen Teams entwickeln sich ständig weiter, deshalb erwarte ich, dass der Kampf im Mittelfeld in dieser Saison sehr interessant wird.

Laut Dezoteux hat AlphaTauri nach dem Weggang von Balmforth einen neuen Weg bei der Entwicklung des Autos eingeschlagen und die Prioritäten verlagert. Auch Tost habe die neue Gewichtung in der Entwicklung bereits gelobt und dem technischen Team des Rennstalls sein Vertrauen ausgesprochen: "Franz unterstützt die Ingenieure um ihn herum sehr", sagt er. "Er ist ein Racer und will gute Ergebnisse sehen. Das wollen wir alle, deshalb war der Saisonstart sehr frustrierend."

Weitere Co-Autoren: Adam Cooper. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.