Neuer Asphalt in Baku: George Russell hofft auf Bodenwellen

Der Grand Prix von Aserbaidschan stand im Jahr 2022 vor allem im Zeichen des "Porpoisings". Nach dem Rennen waren einige Fahrer zu sehen, wie sie sich den Rücken hielten, nachdem sie 51 Runden lang die extremen Bodenwellen des Stadtkurses ertragen mussten. Nur eine Woche später kam es zum Treffen der Teamchefs, um das "Porpoising" einzuschränken.

Solche großen Probleme sind in diesem Jahr wohl eher unwahrscheinlich. Nicht nur wurde das "Porpoising" bereits im weiteren Saisonverlauf 2022 nahezu ausgemerzt, sondern auch die neuen Unterbodenregeln für 2023 sowie ein neuer Asphalt in Baku dürften am Wochenende helfen.

"Sie haben einen großen Teil der Strecke neu asphaltiert", bestätigt Mercedes-Pilot George Russell, einer der Hauptopfer der extremen Bodenwellen im vergangenen Jahr. "Die Bodenwellen waren ein echtes Problem. Aber ich denke, die Autos haben sich weiterentwickelt und die Leute haben seit dem letzten Jahr viel gelernt."

"Ich glaube nicht, dass das in diesem Jahr so ein Problem sein wird. Es wird wahrscheinlich nicht sehr angenehm sein, aber es wird nicht so extrem sein wie vergangenes Jahr um diese Zeit. Zumindest hoffe ich das", so Russell.

Russell: Bodenwellen ein Nachteil für Red Bull?

Der Schlüssel in Baku wird aber wieder einmal sein, das Auto so tief fahren zu können, wie es geht, ohne Probleme zu bekommen. Auf die Problematik mit der Fahrhöhe angesprochen, meint Russell: "Ich kenne die genauen Details nicht, aber wenn man sich einen Red Bull oder Aston Martin ansieht, dann sind sie eindeutig sehr niedrig am Boden."

"Selbst wenn sie also niedrig und steif sind, und man dort keinen Abtrieb hat, werden sie nicht wirklich beeinträchtigt", glaubt der Brite. "Ich denke also, dass sie immer noch gut sein werden."

Russell lobt Mercedes-Fortschritte

Dennoch hat Mercedes gezeigt, dass man in die richtige Richtung geht. Zwar kommt das große Update für den W14 erst in Imola, doch in Australien war man zweite Kraft hinter Red Bull und konnte damit Aston Martin und Ferrari auf die Plätze verweisen.

Das stimmt auch Russell positiv: "Mit meinen Ingenieuren haben wir das Set-up gegenüber Bahrain stark verändert und sind in Saudi-Arabien in eine ganz andere Richtung gegangen. Das schien positiv zu sein, und ich war recht zufrieden damit. Dann haben wir beide diese Art der Abstimmung in Australien fortgesetzt, und auch das schien sehr positiv für das Auto zu sein und es in das richtige Fenster zu bringen."

