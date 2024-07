Neuer Asphalt in Spa: Plötzlich ist auch ein Dreistopprennen möglich

Eine teilweise Erneuerung der Oberfläche der Formel-1-Rennstrecke in Spa-Francorchamps hat Fahrer und Teams vor einige Probleme gestellt, als es darum ging, die beste Strategie für den Grand Prix von Belgien zu entwickeln.

Im vergangenen Monat wurden dreieinhalb Kilometer der Rennstrecke in Spa, also etwa die Hälfte der gesamten Strecke, in drei Bereichen erneuert. Diese befinden sich zwischen Blanchimont und Eau Rouge, zwischen dem Start der Kemmelgerade und Bruxelles sowie zwischen der Campus-Kurve und Paul Frere.

Die Arbeiten zielen darauf ab, die Sicherheitsbedingungen auf der Strecke durch eine griffigere Oberfläche zu verbessern und gleichzeitig einige Unebenheiten in älteren Asphaltabschnitten zu beseitigen.

Doch während die Verbesserungen genau das bewirken, was man sich erhofft hat, nämlich eine Verbesserung dieser Bereiche, schaffen sie auch ein einzigartiges Szenario, das Fahrer und Teams nun bewältigen müssen.

Denn die Veränderungen haben der Rennstrecke einen "Jekyll-&-Hyde-Charakter" verliehen: Einige Teile bieten super Grip und sind sehr abrasiv, während andere Abschnitte das genaue Gegenteil sind. Dies verändert nicht nur das Gefühl für die Strecke, sondern auch die Eigenschaften von Auto und Reifen, da sich die Balance verschiebt.

Und nach den bisherigen Trockenfahrten an diesem Wochenende hat sich ein Szenario ergeben, in dem es unglaublich schwierig wird, die Dinge zu managen, da die Reifenabnutzung stark zugenommen hat.

Mercedes-Pilot George Russell erklärt: "Ich denke, dass man auf drei Vierteln der Strecke wahrscheinlich die glatteste Strecke der Saison hat, und auf dem letzten Viertel die abriebintensivste Strecke der Saison. Man fährt auf zwei völlig unterschiedlichen Streckenabschnitten, und diese Kombination hat zu einer starken Abnutzung der Reifen geführt. Das gilt für alle, aber ich glaube nicht, dass jemand mit dieser Art von Verschleiß gerechnet hat."

Pirelli-Motorsportchef Mario Isola sagt, dass die bisher gesammelten Daten zeigen, dass die neue Oberfläche zu einer stärkeren Abnutzung der Reifen führt: "Die Oberfläche ist zwar glatter, aber sie erzeugt mehr Haftung. Ein Teil dieser Haftung ist wahrscheinlich Haftreibung, aber das Ergebnis ist, dass die Reifen stärker belastet werden, was zu einer stärkeren Überhitzung und auch zu einer stärkeren Körnung führt, insbesondere an der linken Vorderachse."

Isola fügt hinzu: "Vergangenes Jahr war es für die Mehrheit ein Zweistopprennen mit dem Medium und dem Soft. Dieses Jahr, glaube ich, dass ein Stopp zu viel Management erfordert. Also im Grunde ist es keine Option. Zwei Stopps sind auf dem Papier am schnellsten, und während der harte Reifen im vergangenen Jahr überhaupt nicht verwendet wurde, ist er in diesem Jahr eine gute Mischung für das Rennen. Daher denken wir, dass die schnellste Strategie Medium-Hart-Hart ist."

Da jedoch nicht klar ist, wie stark die Strecke nach dem gestrigen Regen abgebaut haben wird, und da das Überholen in Spa recht einfach ist, schließt Isola nicht aus, dass einige Fahrer aggressiv vorgehen und sich für ein Dreistopprennen entscheiden.

"Ein Dreistopprennen sollte etwas langsamer sein, aber wir wissen, dass man hier überholen kann", sagt er. "Je nach Verschleiß könnte ein Dreistopprennen auch eine Option sein, wenn man sich auf den weichen Reifen konzentrieren möchte, weil man bei den kürzeren Stints mehr Druck macht. Es ist immer noch möglich."