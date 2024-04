Neuer Blick nach hinten: Was wir von der neuen Heckkamera erwarten können

Formel-1-Fans werden ab dem Großen Preis von Spanien in den Genuss einer völlig neuen Kameraperspektive kommen. Denn die Formel-1-Kommission hat bei ihrem Treffen in Genf am gestrigen Donnerstag die Einführung einer neuen heckwärts gerichteten Kamera beschlossen.

Die neue Kamera wird den Fans eine einzigartige Perspektive auf die nachfolgenden Autos bieten, da sie auf der hinteren Crashstruktur angebracht wird, die aus dem Heck des Autos herausragt. Das ist ein großer Unterschied zur bisherigen Praxis in der Formel 1, bei der die nach hinten gerichtete Kamera in der Mitte des Fahrzeugs in der Nähe des Cockpits angebracht ist.

Während die Rückansicht bisher die Motorabdeckung und den Heckflügel umfasste, bietet der neue Blickwinkel einen freien Blick nach hinten - was besonders spektakulär sein dürfte, wenn sich die Autos gegenseitig fast im Diffusor hängen.

In einem Gespräch mit der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com sagt Dean Locke, F1-Direktor für Übertragung und Medien, dass der neue Blickwinkel einige der spektakulären Onboard-Szenen zeigen sollte, die wir aus anderen Rennkategorien kennen - vor allem aus Sport- und Tourenwagenrennen.

"Unsere nach hinten gerichtete Überrollbügelkamera ist gut, aber sie befindet sich in der Mitte des Autos", sagt er. "Man bekommt also nicht das, was wir im Porsche-Supercup machen, wo wir etwas in die Rücklichter setzen und die beiden Autos dann sehr, sehr nah beieinander bekommen."

Die Formel 1 hatte im vergangenen Jahr zusammen mit Aston Martin und der FIA einige Experimente mit der neuen Heckkamera durchgeführt. Die Sicht war spektakulär, aber die Positionierung der Kamera in einer so extremen Position war nicht ohne Schwierigkeiten.

Locke: "Es war wirklich erstaunlich und wir mochten es sehr, aber es ist einfach verdammt weit weg von unserem Prozessor. Es ist vier Meter lang, und bei dieser Art von Kabel kann es viele Interferenzen und so weiter geben. Wir haben also an einigen Problemen gearbeitet."

Nachdem die technischen Probleme überwunden waren, bestand die letzte Hürde darin, die Zustimmung der Teams und der FIA einzuholen, da sich die Kamera in einem sicherheitskritischen Bereich des Autos befindet.

Da jedoch alle davon überzeugt waren, dass der Einsatz der Kamera keine Nachteile mit sich bringt, wurde der Plan, die Kamera ab dem Großen Preis von Spanien regulär bei den Rennen einzusetzen, nun genehmigt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.