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Neuer Fahrer für Cadillac? Ferrari-Junior im Visier des US-Teams

Der diesjährige Formel-2-Pilot Rafael Camara könnte in der kommenden Saison laut Informationen unseres Schwesterportals Motorsport.com in einem Cadillac sitzen

Alexis Hoffmann Roberto Chinchero
Veröffentlicht:
Neuer Fahrer für Cadillac? Ferrari-Junior im Visier des US-Teams

Rafael Camara könnte nächstes Jahr sein Debüt in der Formel 1 feiern

Foto: Kym Kym

Laut Informationen unseres Schwesterportals Motorsport.com wirft Cadillac für die kommende Saison ein Auge auf Formel-2-Pilot Rafael Camara. Zwar hatte man eigentlich schon eine feste Fahrerpaarung für 2027 vorgesehen, doch gehört Camara in den Junior-Formeln derzeit zu den angesagtesten Talenten.

Seit dem Rennwochenende in Monaco konnte Camara zwei Rennen gewinnen und vier Polepositions einfahren. Folglich liegt der Ferrari-Junior in der Fahrerwertung vor dem Wochenende in Ungarn auf Position drei. Des Weiteren konnte Camara letztes Jahr die Formel-3-Meisterschaft für sich entscheiden.

Neben Cadillac hat auch Haas großes Interesse am 21-Jährigen. Zudem hatte Camara vor ein paar Wochen erstmals die Chance, einen Formel-1-Boliden für Ferrari zu testen.

Während der Neueinsteiger in die Formel 1 2027 mit Valtteri Bottas und Sergio Perez plant, fehlt bei Haas noch eine offizielle Bestätigung für das nächstjährige Fahrer-Line-up. Bislang wissen wir nur, dass Oliver Bearman auch im nächsten Jahr für das in North Carolina beheimatete Team an den Start gehen soll.

Ende August soll Camara gemeinsam mit Leonardo Fornaroli in Portimao für Haas testen. Diese Session könnte als eine Art Shootout dienen, um festzulegen, wer 2027 neben Bearman im Cockpit sitzen wird. Der aktuelle Formel-2-Pilot hat bislang weder für Haas noch für Cadillac getestet.

In seiner Rookie-Saison weiß der Formel-3-Meister vor allem mehr zu überzeugen, als der von Cadillac offiziell unterstützte Colton Herta. Vor dem Rennwochenende auf dem Hungaroring liegt der ehemalige IndyCar-Pilot in der Formel-2-Meisterschaft auf dem 16. Platz. Damit würden ihm weiterhin sechs Superlizenz-Punkte fehlen, um in der Formel 1 an den Start zu gehen.

Über die Freien Trainings, in denen Grand-Prix-Teams jungen Piloten wie Herta, Fornaroli oder Camara ein Cockpit zur Verfügung stellen müssen, kann Herta in diesem Jahr maximal vier Punkte holen.

Des Weiteren weiß der 26-Jährige in seiner Rookie-Saison nicht unbedingt zu begeistern. Dabei gelang es seinem Rennstall Hitech noch in der vorherigen Saison, den zweiten Platz in der Teamwertung einzufahren. Dieses Jahr steht bislang lediglich ein achter Platz zu Buche.

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