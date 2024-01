Neuer Formel-1-Film mit Brad Pitt: Dreharbeiten bei den 24h von Daytona

Die Dreharbeiten für den Formel-1-Film mit Brad Pitt gehen weiter - diesmal jedoch nicht in der Königsklasse, sondern beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, das am kommenden Wochenende (27. bis 28. Januar) stattfindet. Die ersten Fahrszenen wurden bereits im Qualifying gedreht, das am vergangenen Sonntag ausgetragen wurde.

Bei den Dreharbeiten in Daytona dreht sich alles um den Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 120, der vom fiktiven Team 'Chip Hart Racing' eingesetzt wird. Im wahren Leben ist Wright Motorsports für den Renneinsatz verantwortlich. Das Lenkrad werden sich Adam Adelson, Elliott Skeer, Jan Haylen und Frederic Makowiecki teilen.

Der Porsche 911 GT3 R #120 spielt eine Rolle im Film Foto: Motorsport Images

Bruckheimer als 'Grand Marshal' in Daytona

Für die Produktion ist der bekannte Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer verantwortlich, der für den diesjährigen Langstreckenklassiker in Daytona zum Grand Marshal ernannt wurde. Er wird das Rennen in diesem Jahr freigeben und die berühmtesten Worte des Motorsports ("drivers start your engines!") sprechen.

Bruckheimer, der unter anderem für "Pirates of the Caribbean" und "Armageddon" verantwortlich war, drehte 1990 für seinen Film "Days of Thunder" mit Tom Cruise in der Hauptrolle schon einmal Szenen in Daytona.

"Jerry Bruckheimer hat einige der unterhaltsamsten und actionreichsten Filme und Shows der letzten Jahrzehnte produziert", sagt Frank Kelleher, Präsident des Daytona International Speedway. "Ob schnelle Autos, hochfliegende Jets oder rasante Rennen zu Fuß - seine Arbeit spiegelt die Energie wider, die wir bei den Rolex 24h Daytona sehen werden, und das macht ihn zum perfekten Grand Marshal für das diesjährige Rennen."

"Der Daytona International Speedway ist ein ikonischer Veranstaltungsort, und es wird mir eine Ehre sein, das Kommando für das Rolex 24h Daytona zu geben", freut sich Bruckheimer. "Ich war schon beim größten NASCAR-Rennen hier und kann es jetzt kaum erwarten, eines der prestigeträchtigsten Sportwagenrennen der Welt zu erleben."

