Neuer Ingenieur für Valtteri Bottas: Ist das der Anfang vom Ende bei Sauber?

Beim sechsten Rennwochenende der Formel-1-Saison 2024 in Miami tritt Sauber-Fahrer Valtteri Bottas mit einem neuen Renningenieur an: Steve Petrik ersetzt Alex Chan, mit dem Bottas seit Beginn seiner Sauber-Zeit in der Saison 2022 zusammengearbeitet hatte.

Aber warum der Wechsel? Und weshalb gerade jetzt, nach nur fünf Grands Prix und vor einem Sprint-Wochenende mit nur wenig Eingewöhnungszeit, bevor schon auf Zeit gefahren wird? "Ich glaube, das ist eher eine Frage für das Team", sagte Bottas in der Pressekonferenz vor dem Miami-Grand-Prix. Er wirkt bedient.

Bottas hat nicht um einen Wechsel gebeten

Denn eines stellt Bottas sofort klar: Von ihm ging dieser Wechsel nicht aus. Er glaube, es sei "einfach ein Teil der Umstrukturierung im Team" mit Blick auf den Audi-Einstieg zur Saison 2026, so Bottas. Er betont: "Viele dieser Entscheidungen liegen außerhalb meiner Kontrolle. Ich treffe diese Entscheidungen nicht."

In diesem Fall ist Bottas sogar davon überrascht worden. Das legen seine weiteren Äußerungen nahe, wenn er sagt: "Es war ein ziemlich abrupter Wechsel." Oder kurz darauf: "Ein ziemlich plötzlicher Wechsel."

Wie sinnvoll ist ein Wechsel vor einem Sprint-Wochenende?

Und es schwingt auch Unverständnis mit in Bottas' Worten: "Wir haben es hier mit einem Sprint-Wochenende zu tun. Das macht es nicht einfach, mit einem neuen Renningenieur zu arbeiten. Aber wir werden natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen. Er kriegt auch sehr viel Unterstützung."

Bottas wiederum kriegt weitere Fragen gestellt. Eine greift konkret seine Körpersprache in der Pressekonferenz auf, zielt auf die Bedeutung des Renningenieur-Wechsels ab. Bottas wirkt irritiert, dann sagt er: "Dinge ändern sich. Manche Änderungen sind langfristig angesetzt."

"Ich kenne natürlich nicht alle Gründe, die zu jeder einzelnen Entscheidung führen. Aber es sagt, dass sich Dinge ändern. Manche Leute gehen, manche Leute kommen. Im Prinzip ist es das."

Was, wenn 2025 Nico Hülkenberg kommt?

Zu den "Leuten, die kommen", zählt in der Formel-1-Saison 2025 Nico Hülkenberg. Der Deutsche ist der erste bestätigte Audi-Werksfahrer für das neue Formel-1-Projekt, denn er soll auch 2026 im Auto sitzen, wenn das neue Technische Reglement greift.

Was das für die aktuellen Sauber-Fahrer Bottas und Guanyu Zhou bedeutet? Mindestens einer von ihnen wird nach der Saison 2024 sein Cockpit verlieren, damit Platz ist für Hülkenberg (Übersicht: Fahrer und Teams für die Formel-1-Saison 2025!).

Bottas: "Gespräche" für 2025, aber nicht mehr

Auch darauf wird Bottas in der Pressekonferenz angesprochen. Wieder wirkt er irritiert und vor allem überrascht - und spricht das auch so aus: "Der Zeitpunkt ist ziemlich früh und es kommt ein bisschen überraschend, aber der Fahrermarkt kommt in Bewegung."

"Und natürlich ist es irgendwo sinnvoll: Nico ist Deutscher. Audi hatte es ziemlich klargemacht, dass es einen deutschen Fahrer haben will. Das passt also. Schauen wir mal, was jetzt passiert."

Über seine eigene Zukunft könne er bislang nichts sagen. Er "weiß es nicht", wie es nach der Formel-1-Saison 2024 weitergeht, meint Bottas. Nur so viel: "Ich spreche natürlich mit mehreren Teams, und manche Gespräche sind weiter fortgeschritten als andere. Warten wir es ab."

Was er nicht konkret sagt: Ob er auch mit Sauber/Audi über einen Verbleib im Team verhandelt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.