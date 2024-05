Angela Cullens neuer Job im Motorsport

Angela Cullen ist zurück im Motorsport: Die langjährige Physiotherapeutin des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton hat in der US-amerikanischen IndyCar-Serie eine neue Betätigung gefunden und betreut dort ihren neuseeländischen Landsmann Marcus Armstrong.

Hamilton kann diesen Schritt gut nachvollziehen: "Durch ihre Zeit hier [in der Formel 1] ist sie zu einem wirklich leidenschaftlichen Motorsport-Fan geworden. Und wenn man erst einmal diese Begeisterung hat, dann ist es schwierig, das wieder abzulegen", so erklärt Hamilton vor dem Miami-Grand-Prix 2024.

"Warum sollte sie auch aufhören? Angela gehört in den Motorsport. Und sie ist derzeit definitiv sehr, sehr glücklich. Es mag eine andere Umgebung sein, ja, aber es ist immer noch Motorsport. Und Angela ist ganz verrückt nach jeder Art von Sport."

Als frühere Jugend-Nationalspielerin in der neuseeländischen Hockey-Mannschaft weiß Cullen aus eigener Erfahrung, was Leistungssport bedeutet. Sie selbst sagt einmal über sich: "Ich bin ein Wettbewerbstyp und liebe die Herausforderung, das Bestmögliche aus mir herauszuholen." Über die Jahre habe sich das bei ihr dazu gewandelt, "das Beste aus anderen herauszuholen", so Cullen.

Letzteres kann Hamilton nur bestätigen. Ebenfalls in Miami sagte Hamilton über Cullen: "Sie ist eine Heilerin und eine positive Person. Ihr Lebensinhalt besteht darin, allen mit Liebe zu begegnen. Und das tut sie auch."

Von 2016 bis 2023 arbeitete Cullen mit Hamilton in der Formel 1. In dieser Zeit gewann Hamilton 2017, 2018, 2019 und 2020 jeweils die Weltmeisterschaft. Ein Paar aber waren Hamilton und Cullen nie: Cullen ist verheiratet und hat zwei Kinder mit ihrem Mann. Allerdings tragen sowohl Hamilton als auch Cullen identische Tätowierungen an ihren Handgelenken: Sie zeigen den Schriftzug "Loyalität".

Nach Cullen verändert auch Hamilton seine berufliche Ausrichtung: Er wechselt zur Formel-1-Saison 2025 von seinem langjährigen Arbeitgeber Mercedes zu Ferrari. Mit Mercedes hat Hamilton von 2014 bis 2020 insgesamt sechs WM-Titel gewonnen, zusätzlich zu seinem WM-Erfolg 2008 mit McLaren.

