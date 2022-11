Neuer Job: Masepin schmeißt jetzt Partys für russische "Rich-Kids"

Audio-Player laden

Nach seinem Formel-1-Aus kurz vor der Saison 2022 hat Nikita Masepin einen neuen Job gefunden: Der Ex-Haas-Pilot schmeißt Partys für russische "Rich-Kids" im Partyclub "The 99" in Moskau, was er auf seinem Instagram-Kanal bestätigt.

Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine trennte sich das Haas-Team nach den Testfahrten in Barcelona 2022 von Masepin und seinem Sponsor Uralkali. Als Ersatz holte das amerikanische Team Kevin Magnussen zurück, der bereits zwischen 2017 bis 2020 für Haas unterwegs war.

Auf seinem Instagram-Account postete Masepin ein Bild, wie er als DJ fungiert mit dem Text: "Dieses Jahr musste ich mich für eine Weile von der Formel 1 verabschieden. Um sich aber für etwas Anderes zu öffnen, ist es wichtig, sich mit Rückschlägen und Ärger abzufinden."

"Wenn ein Pfad zum Selbstausdruck gesperrt ist, dann musst du einen anderen suchen. Zum ersten Mal komme ich in solch einer Rolle vor euch. Schön, dass ihr in eigenen Projekten neue Grenzen entdecken und Entwicklungsmöglichkeiten finden könnt."

Allerdings machte der 23-Jährige deutlich, dass er sofort in die Formel 1 zurückkehren würde, wenn sich die Möglichkeit ergebe. "Ich würde sofort wieder ins Lenkrad greifen und die erste Möglichkeit nutzen. Manchmal passieren Wunder", sagte er zu Beginn des Jahres.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.