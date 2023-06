Neuer Mercedes-Vertrag für Hamilton: Gespräche mit Toto Wolff

Lewis Hamilton will bei Mercedes bleiben und Mercedes will Lewis Hamilton halten. Bislang aber haben sich die beiden Parteien nicht offiziell auf eine Fortführung ihrer Zusammenarbeit über 2023 hinaus geeinigt. Spekulationen, beim Kanada-Grand-Prix in Montreal würde eine Vertragsverlängerung verkündet werden, erwiesen sich als falsch.

Was also ist der Stand der Dinge zwischen Hamilton und Mercedes? Sehr viel will Hamilton dazu nicht verraten, aber er erklärt immerhin: "Ich habe Toto [Wolff] getroffen. Wir haben mehrfach miteinander gesprochen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Mehr gibt es derzeit nicht zu sagen."

Laut Mercedes-Teamchef Wolff hat dieses Treffen "am Dienstag [vor Kanada]" stattgefunden, und zwar in New York und in gemütlicher Atmosphäre: "Wir saßen am Nachmittag gemeinsam auf dem Sofa, aber ohne Bier, sondern nur mit Wasser. Sportler eben", meint Wolff.

Die Frage ist nur: Wann wird verlängert?

Wie Hamilton auf Nachfrage bestätigt, seien dabei Fortschritte erzielt worden. Eine Unterschrift ist bisher aber wohl nicht erfolgt. Darauf deuten weitere Hamilton-Aussagen hin. Denn er sagt: "Wenn es so weit ist, dann ist es so weit. Ob in einem Monat oder wann auch immer. Solange es nur passiert, kümmert mich das nicht weiter."

Denn ganz so einfach ist eine solche Vertragsverlängerung nicht. Es sind "ein paar mehr Leute involviert" als nur Hamilton und Wolff, wie Letzterer erklärt. Er verweist auf Hamiltons Management und "Anwälte auf unserer Seite", dazu weitere Beteiligte von Mercedes. "Es hängt in keinem Fall an mir alleine", meint Wolff.

"Ich würde aber sagen: Wenn es um die ganzen wichtigen Details geht, dann ist es eine Sache zwischen Lewis und mir." So wie am Dienstag vor Kanada beim Treffen in New York. Und laut Wolff ist die Verlängerung mit Hamilton eher eine .

Die Erfolgsbilanz von Hamilton und Mercedes

Zuletzt hatte Hamilton im Juli 2021 eine Vertragsverlängerung bei Mercedes unterschrieben, damals für zwei weitere Jahre bis einschließlich 2023. Dieser Vertrag läuft in wenigen Monaten aus.

Bisher verlief die Zusammenarbeit zwischen Hamilton und Mercedes äußerst erfolgreich: Der Brite fährt bereits seit 2013 für das deutsch-britische Werksteam und hat ab 2014 und bis 2020 sechs WM-Titel in der Fahrerwertung gewonnen.

Mit seinen Erfolgen ist Hamilton in dieser Zeit zum nach Siegen erfolgreichsten Formel-1-Fahrer überhaupt avanciert und hat Michael Schumacher viele Rekorde abgenommen. Bei der Anzahl der WM-Titel aber herrscht Gleichstand: Hamilton und Schumacher waren je sieben Mal Weltmeister. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.