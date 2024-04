Neuer Optimismus bei Sauber: Ab sofort "Punkte in jedem Rennen"?

Nach drei Rennen in der Formel-1-Saison 2024 hat Sauber noch keine Punkte. Doch Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi geht nicht davon aus, dass das noch lange der Fall sein wird. Denn sein Rennstall sei mit dem Sauber C44 schnell genug, um grundsätzlich für WM-Zähler in Frage zu kommen.

"Wir würden uns mehr Sorgen machen, wenn wir die Pace nicht hätten", sagt Alunni Bravi im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Aber: Wir haben die Pace. Das hat uns das Rennen in Australien bestätigt. Deshalb müssen wir mit Zuversicht nach vorne schauen."

Tatsächlich hatte Sauber mit Valtteri Bottas beim Grand Prix in Melbourne an den Punkterängen geschnuppert: Bis zu den ersten Boxenstopps war der Finne von Startplatz zwölf kommend auf P10 vorgefahren, direkt hinter Fernando Alonso im Aston Martin.

Dann aber ging alles schief für Sauber: Wieder klappte der Boxenstopp nicht, wieder gingen wichtige Sekunden verloren. Und am Ende blieb für Bottas nur P14 vor Sauber-Teamkollege Guanyu Zhou.

Sauber sieht "das Positive" und hofft

Doch davon lässt sich Alunni Bravi nicht schrecken und meint: "Sobald wir das Boxenstopp-Problem behoben haben, und wir wollen es so schnell wie möglich beheben, werden wir weitere Chancen kriegen, um Punkte zu holen. Denn das ist das Niveau, das unser Auto jetzt gezeigt hat. Damit können wir bei jedem Rennen dazu in der Lage sein, in die Punkte zu fahren."

Das sei "das Positive", was Sauber aus Australien mitnehme, betont Alunni Bravi. Außerdem könne er zufrieden festhalten, dass der neue Frontflügel am C44 funktioniert habe. "Wir haben uns damit sowohl im Qualifying als auch im Rennen verbessert", erklärt er. "Die Balance im Auto ist gut."

Und Sauber will alsbald weitere technische Optimierungen nachlegen: Schon beim vierten Saisonrennen 2024 in Japan werde das "dritte Upgrade" des Jahres folgen. Um was genau es sich dabei handelt, das sagte Alunni Bravi aber nicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.