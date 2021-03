Neuer Schampus für die Formel 1: Ferrari mit Podestgarantie

Ferrari wird in der neuen Formel-1-Saison auf jeden Fall auf dem Podium sein! Denn die Formel 1 hat mit der italienischen Marke Ferrari Trento einen neuen "Schaumwein-Partner" verkündet. Die Piloten werden in den kommenden drei Jahren Getränke aus Flaschen des Unternehmens versprühen, wenn sie auf dem Podest stehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ferrari Trento auf dem Podium benutzt wird. Schon früher wurde beim Italien-Grand-Prix Schaumwein dieser Marke versprüht: "1981 waren wir in Monza auf dem Podium. Wir haben tolle Bilder mit großartigen Champions", sagt Simon Mase, Geschäftsführer der Lunelli-Gruppe.

Mit dem neuen Deal gibt es in der Formel 1 somit keine Champagner-Zeremonie mehr, da Ferrari Trento technisch gesehen keinen Champagner produziert. Das war jedoch auch in der jüngeren Vergangenheit schon der Fall. Nachdem die Königsklasse viele Jahrzehnte lang auf Champagner von Moet und Mumm gesetzt hat, kam 2016 mit Chandon ein Schaumwein-Hersteller an Bord.

Während der Saison 2017 wurde dieser jedoch durch Carbon ersetzt - ebenfalls wieder ein Champagner-Hersteller. Jetzt hat die Formel 1 wieder Schaumwein, der nach Art von Champagner hergestellt wird.

Laut Formel-1-Boss Stefano Domenicali könnte dies auch die Tür für unterschiedliche Podiumzeremonien in Zukunft öffnen. "Ich hätte gerne, dass die Feier irgendwie anders ist", sagt er.

Weil im Nahen Osten jedoch weiterhin Alkoholverbot herrscht, muss Ferrari zumindest bis zum Rennen in Imola warten, bis man auf dem Podium steht. Außer man schafft es vorher sportlich.

Mit Bildmaterial von Formula 1.