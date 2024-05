Neuer Unterboden vorgezogen: Beginnt jetzt die Aufholjagd von Mercedes?

Mercedes sagt, sein neuer Formel-1-Unterboden für den Großen Preis von Miami sei ein Versuch, bei der Aero-Entwicklung vor weiteren Änderungen am Auto aufzuholen. Das Team aus Brackley hat mit seinem oft schwer zu fahrenden W14 um Konstanz gekämpft. Es fällt dem Team schwer, ein Auto zu bauen, das in allen Kurvenarten und bei allen Geschwindigkeiten funktioniert, wobei sich die Grenzen scheinbar von Strecke zu Strecke verschieben.

Weitere Updates, die das Auto für Lewis Hamilton und George Russell handlicher machen sollen, sind noch in Arbeit, aber ein neuer Unterboden, der ursprünglich für Imola gedacht war, um die Aerodynamik des Autos zu verbessern, wurde bereits in Angriff genommen.

"Es handelt sich hauptsächlich um eine allgemeine Entwicklung", sagt der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin. "Ursprünglich hatten wir geplant, dies nach Imola zu bringen, wo es auch einige Überarbeitungen im Bereich des Heckflügels und des Balkenflügels gibt."

"Aber wir haben gute Arbeit geleistet, um ihn voranzubringen, und es geschafft, zwei hierher zu bringen. Wir haben einen an jedem Auto, was ein vernünftiger Schritt ist. Wir haben seit Beginn der Saison mehr oder weniger das gleiche Auto, daher ist es gut, dass wir nun etwas mehr Leistung bringen können."

Shovlin kündigt weitere Updates in nächsten Rennen an

Tatsächlich hat das Mercedes-Team bis einschließlich China gerade einmal zwei neue Teile am W14 im Vergleich zum Saisonauftakt in Bahrain montiert, womit man das Team mit den wenigsten Updates im bisherigen Saisonverlauf war. Mit gleich vier Änderungen in Miami, wobei zwei davon nur streckenspezifisch sind, hat man die rote Laterne nun an Ferrari abgegeben, die auf fünf Updates im Saisonverlauf kommen. Aston Martin thront mit 14 an der Spitze.

"In den nächsten vier oder fünf Rennen gibt es weitere Entwicklungen, mit denen wir versuchen, das Auto etwas konstanter zu und es etwas weniger knifflig zu machen", so Shovlin weiter. "Aber das kommt alles in den nächsten Rennen. Wir sind in der Entwicklung einfach im Rückstand, das ist einer der Bereiche, die wir verbessern müssen. Aber auch das Auto ein bisschen vielseitiger für verschiedene Strecken zu machen, ist ein wichtiger Fokus für uns."

Updates beim Sprintwochenende: Macht das Sinn?

Die Upgrades von Mercedes, zu denen auch ein neuer Frontflügel gehört, der mehr Optionen für die Fahrzeugbalance bietet, eine überarbeitete vordere Spurstange sowie Miami-spezifische Kühlschlitze, werden am zweiten Sprint-Wochenende der Formel-1-Saison 2024 eingeführt. Ein Nachteil?

Obwohl das fehlende Training und die zusätzlichen wichtigen Sessions ein größeres Risiko darstellen, sagt Shovlin, dass die Änderungen des Formats, die es den Teams erlauben, nach dem Sprint am Samstagmorgen an den Autos zu arbeiten, Upgrades für diese Art von Wochenende sinnvoller machen.

"Und ich glaube, das ist der Grund, warum immer mehr Leute die Sprints für Updates ins Visier nehmen. Es ist nicht so gut zum Lernen, und wenn man ein Problem damit hat, ist man sozusagen eingesperrt. Aber aus der Sicht der Teile kann man sicherlich mit weniger auskommen."

Shovlin erklärt ständige Set-up-Experimente

In der bisherigen Saison habe sich laut Shovlin aber kein eindeutiges Muster gezeigt, dass der Mercedes dauerhaft in bestimmten Bereichen nicht abliefert. Die Probleme variieren je nach Strecke und Außenbedingungen, was zu vielen Set-up-Experimenten geführt hat, vor allem auf der Seite von Lewis Hamilton.

"Was wir letztes Wochenende [in China] gelernt haben, ist, dass es sehr riskant ist, vor dem Qualifying große Änderungen vorzunehmen", gesteht der Brite jedoch. "Wenn man es nicht richtig hinbekommt, hat man es für den Rest des Wochenendes am Hals. Aber um ehrlich zu sein, probiert man in jedem Freien Training immer etwas aus und stimmt die Balance ab."

"Es ist ziemlich schwer vorherzusagen, was man bekommt, bevor man auf die Strecke geht. Das macht diese FT1-Sitzungen zu einer ziemlich anstrengenden Angelegenheit, bei der man versucht, schnell zu beurteilen, wie sich das Auto verhält und was wir dagegen tun können."

Shovlin: Mercedes immer mit anderen Problemen konfrontiert

"Nach einigen Rennen ist es aber nicht so, dass wir auf jeder Strecke das gleiche Problem hatten. In Dschidda hatten wir bei hohen Geschwindigkeiten viel Bouncing und das Auto war in den schnellen Kurven sehr schwierig und wir waren nicht schnell genug. Wir haben das behoben."

"Und in Melbourne hatten wir ein Problem, bei dem die Hinterreifen zu schnell abgebaut haben. Ich denke, dass wir das in Suzuka in den Griff bekommen haben, aber man kann die Probleme nur nach und nach beheben. Aber es gibt es einen roten Faden, an dem wir im Moment arbeiten, zusammen mit der Tatsache, dass wir einfach Leistung bringen müssen."

"Und glücklicherweise haben wir in den nächsten Rennen eine ziemlich gesunde Reihe von Updates, die wir bringen können, im Gegensatz zu den letzten fünf oder sechs, bei denen es sich eher um eine feste Spezifikation handelte."

Von der Spitze ist man aktuell noch meilenweit entfernt. Im Saisonschnitt der ersten fünf Rennen fehlen Mercedes auf Red Bull durchschnittlich 0,71 Sekunden pro Runde im Rennen und 0,66 Sekunden im Qualifying. Selbst mit einem großen Update-Push wird der Rückstand höchstwahrscheinlich nicht schnell aufgeholt werden können.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.