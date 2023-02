Neuer Williams-Sponsor: Gulf-Lackierung könnte 2023 noch kommen

Audio-Player laden

Auch wenn sich die Farben von Williams für die Formel-1-Saison 2023 kaum von denen des Vorjahres unterscheiden, könnte es im Laufe des Jahres eine Ausnahme geben. Denn der neue Sponsorenpartner Gulf ist offen für die Idee einer einmaligen kompletten Neulackierung des FW45.

Nachdem Gulfs Vertrag mit McLaren im Vorjahr ausgelaufen war, ist der Ölgigant zum Williams-Team gewechselt. Sein Logo ist auf dem Heckflügel und der Nase zu sehen.

Auch wenn die Markenpräsenz damit nicht so groß zu sein scheint wie bei McLaren, was auch durch die Farben des Autos begünstigt wurde, betont Williams, dass Umfang des Engagements von Gulf an den Rennwochenenden deutlicher werden wird.

In dem Zusammenhang denkt Gulf über die Möglichkeit einer maßgeschneiderten Lackierung nach, wie sie McLaren beim Grand Prix von Monaco 2021 fuhr. "Natürlich muss alles, was wir in Zukunft tun, größer und besser sein als bisher", sagt CEO Mike Jones zu der Idee eines kompletten Farbschemas.

Gulf verspricht eine Reihe von Initiativen

"Wir haben viele Gulf-Fans auf der ganzen Welt, und wir haben viele, viele Anfragen für unsere Lackierung. Wir wollen, dass sie etwas Besonderes ist. Dabei geht es uns vor allem um die Fans. Wir haben immer das Gefühl, dass Gulf der Liebling der Fans ist. Und wir möchten wirklich, dass sie daran teilhaben können."

"Deshalb suchen wir natürlich nach verschiedenen Lösungen, die das gesamte Spektrum der Formel 1 abdecken. Und wir werden in naher Zukunft unsere Pläne vorstellen."

Viel mehr verrät auch der kaufmännische Direktor von Williams, James Bower, für den Moment nicht. "Wir haben uns auf eine Präsenz geeinigt, die sich über die gesamte Saison erstrecken wird", sagt er bei der Vorstellung der Teamlackierung an diesem Montag.

"Wir glauben, dass das sehr effektiv sein wird. Man hat zwar nur das Auto gesehen, aber es gibt noch weitere Berührungspunkte im gesamten Team, wenn man über Schlüsselmomente eines Rennwochenendes nachdenkt, wie zum Beispiel das Tanken. Es geht uns darum, wie wir diese ikonischen Momente nutzen."

"Ich denke, dass diese Dinge, wie Mike schon sagte, zu einer breiteren Fan-Aktivierung führen können", so Bower weiter. "Heute war erst der Anfang, und Sie werden sehen, wie es sich mehr entfaltet, wenn das Team tatsächlich auf die Strecke geht."

McLaren: Partnerschaft war ausgeschöpft

Zum Wechsel von Gulf zu Williams sagt Jones: "Wir hatten eine großartige Partnerschaft mit McLaren und einige echte Highlights. Die Monaco-Lackierung war wohl der Höhepunkt davon." Doch beide Parteien hätten schließlich das Gefühl gehabt, dass ihre Beziehung zu einem natürlichen Ende gekommen war.

"Wir hatten mit dem McLaren-Formel-1-Team alles erreicht, was wir wahrscheinlich erreichen konnten, und so begannen wir zu überlegen, was für uns bei Gulf in der Formel 1 als nächstes anstand. Wir haben viel mit Williams über deren Pläne gesprochen, nicht nur für 2023, sondern für die Zukunft."

"Wir sind überzeugt, dass Williams den richtigen Weg einschlägt und hier viele gute Dinge geschehen. Es ist für uns auch sehr attraktiv, die Academy und den Esport zu sponsern."

Mit Bildmaterial von Williams Racing.