Neues E-Sport-Event: Formel-1-Piloten fahren virtuell für den guten Zweck

Während der echte Motorsport sich wegen des Coronavirus in der Zwangspause befindet, erfreuen sich virtuelle Rennen immer größerer Beliebtheit. Unter dem Titel "Race for the World" wurde nun eine neue E-Sport-Meisterschaft ins Leben gerufen. Das Besondere an der neuen Serie: Es handelt sich um ein Wohltätigkeitsprojekt, um Spenden im Kampf gegen COVID-19 zu sammeln.

Mit Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi und Nicholas Latifi werden auch sechs Formel-1-Piloten an den Rennen teilnehmen. Ziel des Projekts ist es, mindestens 100.000 US-Dollar für den COVID-19 Solidarity Response Fund der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sammeln. Gefahren werden insgesamt drei Events im Spiel F1 2019.

Los geht es bereits am Samstag um 19:00 Uhr, die weiteren Termine sind der 14. und der 17. April. Neben der Formel 1 werden auch Formel E, Formel 2, Formel 3, und die japanische Super Formula mit Fahrern vertreten sein. Mit dabei sind Antonio Felix da Costa, Callum Ilott, Giuliano Alesi, Nick Cassidy, Christian Lundgaard, Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz, Sean Gelael und Antonio Fuoco.

Dazu kommen mit Arthur Leclerc und Luca Albon die Brüder der jeweiligen Formel-1-Stars. Zu dem insgesamt 19-köpfigen Fahrerfeld stoßen außerdem Motorradrennfahrer Luca Salvadori und Fußballprofi Thibaut Courtois. Der Torhüter von Real Madrid nahm zuvor auch schon an Events der Reihe "Not the GP" von Veloce Esports und Motorsport Games teil.

Auf unserem Portal berichten wir am Samstagabend live über das Event.

Mit Bildmaterial von Veloce Esports.