Neues F1-System ADUO: Warum die Hersteller ihre eigenen Motoren rügen

Das ADUO-Reglement (Additional Development and Upgrade Opportunities) der Formel 1 stellt die Geduld und die mentale Bandbreite vieler auf die Probe - nicht zuletzt die jener geschlagenen TV-Moderatoren, die den elementaren Fehler begehen, das Akronym auf dem Bildschirm auszusprechen.

Die schmerzerfüllten Blicke, die über ihre Gesichter huschen, während der Produzent ihnen sofort ins Ohr schreit, sie mögen das bitte erklären, werden meist von einem Wortsalat gefolgt: "Das, äh... öh... zusätzliche Motoren-Äh... Upgrade-Ding, also..."

Vor Kurzem haben wir den ersten Schwellenwert für das Ranking der Formel-1-Antriebseinheiten nach der geheimen Methodik des Äh-Öh-Zusatzmotoren-Äh-Upgrade-Dings überschritten, und die Ergebnisse waren erwartungsgemäß absurd. Wenn man die Hersteller zu diesem Thema sprechen hört, ist jede Antriebseinheit schrecklich - aber einige sind eben schrecklicher als andere.

Niemand will den besten Motor haben

Obwohl ADUO Herstellern, die im Vergleich zu den Besten als unterlegen eingestuft werden, mehr Budgetspielraum und Prüfstandzeit freischaltet und Upgrades in Bereichen erlaubt, die ansonsten bis 2027 eingefroren wären, hatten zwei Hersteller sozusagen schon scharfe Munition im Lauf.

Dies kam überraschend für diejenigen, die dachten, es gäbe eine gewisse Vorlaufzeit - dass also keine Weiterentwicklungen kommen würden, bevor das zusätzliche Geld und die Forschungsressourcen freigeschaltet sind.

Da die Zugeständnisse umso größer werden, je weniger konkurrenzfähig ein Motor ist, will niemand ganz oben in den Charts stehen, wenn ADUO ansteht. So waren natürlich sowohl Ferrari als auch Audi - die ersten Teams, die Weiterentwicklungen einführten - am Österreich-Wochenende peinlichst darauf bedacht zu betonen, wie düster ihre Situation nach wie vor ist.

Fahrer und Teams stapeln tief

"Wir erwarten leider keine Wunderwaffen", sagte Leclerc über das Ferrari-Upgrade, ein überarbeitetes Gussmaterial, das es dem Verbrennungsmotor ermöglicht, mit höheren Temperaturen zu laufen. "Hinter den Kulissen wurde enorm viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass der aktualisierte Motor jetzt einsatzbereit ist."

"Wir haben basierend auf unseren Daten irgendwie damit gerechnet, bei ADUO berücksichtigt zu werden. Deshalb haben wir natürlich sichergestellt, dass wir für dieses erste Rennen bereit sind, um es direkt ans Auto zu bringen."

"Es ist keine Revolution, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das zeigt die Mentalität des Teams, alles zusammenzuführen und die Grenzen der Entwicklung wirklich auszureizen, um sicherzustellen, dass wir nichts unversucht lassen."

Ferrari mit kleinen Worten

Ferraris technischer Leiter für die Antriebseinheit, Enrico Gualtieri, beschrieb das Update als "relativ geringfügig". Der nächste Schritt soll dem Vernehmen nach ein neuer Turbolader-Kompressor sein - mit den gleichen Abmessungen wie der aktuelle, aber mit einer überarbeiteten Turbinengeometrie.

Leclercs Aussagen folgten dem Tenor der ersten Runden, in denen kaum ein Fahrer oder Teamvertreter eine Gelegenheit ausließ, das Thema zur Sprache zu bringen, wie unkonkurrenzfähig der eigene Motor sei. In Sachen Begleitmusik stellt dies nicht einmal einen Tonartenwechsel dar.

Gabriel Bortoleto qualifizierte sich auf dem Red Bull Ring als Zwölfter und stimmte im Anschluss fast ungefragt in den Refrain aus Jammern und Verzweiflung ein. "Ich glaube nicht, dass ich damit viel mehr hätte herausholen können", sagte er.

Red Bull macht mit

"Und ja, ich muss dem Team danken, sowohl in Hinwil als auch in Neuburg [an der Donau, wo die Audi-Antriebseinheit gebaut wird], selbst den Leuten in der Fabrik, die versuchen, das Beste aus dem Motor herauszuholen, den wir auf der Strecke hatten, und die gesamte Energieabgabe über die Runde zu optimieren."

"Denn wir wussten, dass wir uns schwer tun, und es war das ganze Wochenende über ein harter Kampf. Aber das Gute und das, was mich optimistisch stimmt, ist, dass das Auto in einem guten Fenster ist und wir ein Upgrade gebracht haben, das sehr gut funktioniert hat."

Vielleicht bemerkte er, dass er von der offiziellen Linie abgewichen war, und nutzte eine Nachfrage zum Motor, um den Rutscher zu korrigieren. "Ich denke, wenn wir den gleichen Top-Speed wie Mercedes oder Red Bull hätten, würden wir locker um die Top 3 kämpfen", sagte er.

Red Bull sauer auf Einstufung

"Ich denke, ihr habt alle Zugriff auf die GPS-Daten, sodass ihr die Kurven in Q2 vergleichen könnt. Wir sind in praktisch allen Kurven sehr schnell, wir verlieren nur extrem viel auf den Geraden. Versteht mich nicht falsch, wir müssen unser Auto immer noch verbessern, aber ich denke, das tun wir auch, und ich glaube, wir könnten da vorne locker mitkämpfen - wisst ihr, wir verlieren auf den Geraden leider massiv, aber das ist im Moment einfach die Realität."

Noch absurder als das Spektakel von Fahrern, die sich gegenseitig überschlagen, um unnötigen Dreck über ihre Motoren zu kübeln, sind die politischen Spielchen darum, wer den Spitzenplatz einnimmt.

Red Bull war so wütend darüber, auf Platz eins eingestuft zu werden, dass man eine Neuauszählung forderte - und die Position in den Tabellen bleibt ein solcher Zankapfel, dass Teamchef Laurent Mekies während der FIA-Pressekonferenz am Freitag sichtlich erleichtert war, wann immer er nach Max Verstappens Aussichten auf einen Verbleib bei Red Bull gefragt wurde.

Red Bull überrascht?

Die Alternative wäre eine schier endlose Reihe von Fragen gewesen, die seine Reaktion darauf beleuchtet hätten, dass er von konkurrierenden Herstellern im Wesentlichen "vorgeführt" wurde, und auf die Aussicht, dass Red Bull Powertrains durch die Machenschaften der Rivalen praktisch auf dem Spitzenplatz festgenagelt wird.

Es heißt, dass die FIA bei den Diskussionen über das ADUO-Regelwerk verschiedene Optionen auf den Tisch gelegt hatte, mit denen die Messungen anspruchsvoller gestaltet und ein breiteres Spektrum an Parametern berücksichtigt worden wäre. Red Bull gehörte zu den lautesten Befürwortern, den Spielraum ausschließlich auf den Verbrennungsmotor zu beschränken.

Im Fahrerlager munkelt man, dass Red Bull zuversichtlich war, das beste Chassis der Klasse zu haben, weniger jedoch, was die Antriebseinheit angeht. Die Realität sieht dagegen so aus, dass der RB21 in vielen Bereichen hinterherhinkt und das Aggregat im Heck zu den geringsten Sorgen des Teams gehört.

Viele Fragezeichen

Da das ADUO-System es den Herstellern ermöglicht, ihre Entwicklungs-"Token" sowohl für elektrische Komponenten als auch für den Verbrennungsmotor auszugeben, ist es absolut möglich, sich auf Performance-Gewinne aus dem Hybridsystem zu konzentrieren - wodurch Red Bull an Ort und Stelle fixiert wird und nicht einmal das tun kann. Kein Wunder, dass Mattia Binotto und Toto Wolff wie zwei unartige Schuljungen kicherten, als das Thema bei ihrem jüngsten Auftritt in einer FIA-Pressekonferenz aufkam.

Honda hat angekündigt, in dieser Saison noch etwas Arbeit in den Verbrennungsmotor zu stecken und sich auf eine verbesserte Verbrennung sowie geringere Reibungsverluste zu konzentrieren, um sich dann auf die Entwicklung anderer Bereiche für die nächste Saison zu verlagern.

Obwohl die FIA keine genauen Zahlen veröffentlicht hat, ist zu hören, dass Hondas Verbrennungsmotor nicht ganz der Sanierungsfall ist, als der er dargestellt wird, und sich nicht für die zusätzlichen Maßnahmen qualifiziert, die für Verbrennungsmotoren gewährt werden, die zehn Prozent oder mehr hinter dem Benchmark liegen.

Weitere Statements erwartet

Audi betont weiterhin, dass man sich auf der Seite des Verbrennungsmotors eher auf die Zuverlässigkeit als auf die Leistung konzentrieren wird. Mercedes gibt sich bedeckt, aber es ist zu vernehmen, dass man am elektrischen System arbeiten wird - trotz der intensiven Bemühungen von Red Bull, dafür zu sorgen, dass die ADUO-Neuauszählung den Handlungsspielraum von Mercedes drastisch einschränkt.

Man darf also erwarten, dass die Giftpfeile weiter fliegen, während die Monate bis zum nächsten Schwellenwert des Äh-Öh-Zusatzmotoren-Äh-Upgrade-Dings verstreichen. Und während die Pläne für die Motorenformel nach 2030 Gestalt annehmen, wird die Absurdität nur noch zunehmen: Denn hier wird das Thema der Relevanz für die Serie zu Marketingzwecken vor der Geräuschkulisse von Herstellern debattiert werden, die routinemäßig ihr eigenes Produkt in den Dreck ziehen.

Unterdessen wird Toto Wolff - so ziemlich die einzige Herstellerfigur, die seine Motoren nicht schlechtredet - der Weltmeisterschaft 2026 entgegenschweben. Er wird nur kurz innehalten, um wehmütig darüber nachzudenken, wie viel köstlicher es gewesen wäre, wenn sein alter Erzfeind Christian Horner noch am Ruder von Red Bull gesessen hätte, während er ihm das Feuer unterm Hintern macht.