Neues Ferrari-Fotobuch blickt hinter die Kulissen des legendären F1-Teams

Motorsport Images, die weltweit größte Sammlung von Motorsport- und Automobilbildern, hat ein neues Buch herausgebracht, an dem viele große Namen aus der Geschichte von Ferrari, mitgewirkt haben.

Ferrari: From Inside and Outside ist der erste Titel, für den zwei legendäre Formel-1-Fotografen - Rainer W. Schlegelmilch und Ercole Colombo - zusammengearbeitet haben. Neben zahlreichen Fotografien enthält das Buch Textkapitel von Piero Ferrari und von wichtigen Entscheidungsträgern aus der Geschichte der Scuderia Ferrari.

So haben Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri und der heutige Formel-1-CEO Stefano Domenicali zum Gelingen des Werks beigetragen. Außerdem beinhaltet das Buch ein Kapitel des berühmten italienischen Journalisten und Ferrari-Kenners Leo Turrini über Ferraris erfolgreichste Formel-1-Zeit, nämlich die 2000er-Jahre.

Ferrari: From Inside and Outside bietet eine neue Sichtweise auf den Unterschied zwischen der gelebten Erfahrung innerhalb des Ferrari-Teams und der Wahrnehmung von außen. Es ist gewissermaßen eine Kombination aus intensiver Prüfung und weltweiter Fanbewunderung. Das Buch erforscht darüber hinaus den Mythos Enzo Ferrari, dessen Persönlichkeit und Visionen eine Marke geschaffen haben, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Von den Meisterfotografen Schlegelmilch und Colombo, deren Karrieren in den 1960er-Jahren begannen und bis in die 2010er-Jahre andauerten, wird die Legende Ferrari auf den Seiten dieses Buches in beeindruckender Weise illustriert. Produziert wurde das Buch von Motorsport Images, Teil von Motorsport Network, in Zusammenarbeit mit ACC Art Books, Rizzoli Lizard und Iconic Images.

Stefan Johansson, Ferrari 156/85 Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Ercole Colombo ist der ultimative Insider. Ein Mann, dessen Fähigkeiten als Netzwerker seinen Fähigkeiten mit der Kamera in nichts nachstehen. Er gewann schnell das Vertrauen von Enzo Ferrari und wurde dessen Fotograf. Colombo durfte viele intime Momente mit dem Commendatore und mit berühmten Ferrari-Piloten, wie etwa Gilles Villeneuve, Niki Lauda oder Michael Schumacher, festhalten.

Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve, Roberto Nosetto Foto: Ercole Colombo Ferrari: From Inside and Outside von James Allen, der selber zwei Bücher über Michael Schumacher geschrieben hat, darunter die Biografie "The Edge of Greatness" von 2007. Außerdem war er Co-Autor von Nigel Mansells Autobiografie "The People's Champion", die 1995 auf den Markt kam.

Ein Auszug aus dem Beitrag von Enzo Ferraris Sohn Piero Ferrari in Ferrari: From Inside and Outside lautet: "Ich hatte die Gelegenheit, Ercole Colombo viele Male zu treffen, nicht nur in der Formel 1, sondern auch bei anderen Anlässen, die mit Ferrari zu tun hatten. Er war immer da. Ercole ist ein großartiger Fotograf und hat stets fantastische Arbeit geleistet. Seine Bilder und sein Archiv werden in die Geschichte des Motorsports eingehen."

"Auch Rainer Schlegelmilch ist ein echter Profi. Ich liebe besonders die alten Schwarz-Weiß-Bilder, denn als ich jünger war, habe ich im Autodromo in Modena fotografiert. Schwarz-Weiß-Bilder geben einem ein künstlerisches Gefühl. Ich liebe Schwarz-Weiß-Bilder", so Piero Ferrari.

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Foto: Ercole Colombo

Ein Auszug aus dem Beitrag von Jean Todt, dem erfolgreichsten Ferrari-Teamchef, lautet: "Wenn es um den Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Ferrari von innen und Ferrari von außen geht, so muss ich sagen, dass sich meine Erfahrung im Laufe der Jahre entwickelte. Als ich anfing, hatten die Leute kein Vertrauen in mich, weil ich Franzose war. Ich hatte keine Erfahrung in der Formel 1. Also dachten sie, er kommt für ein oder zwei Jahre, um etwas Geld zu verdienen und wieder zu gehen."

"Aber im Laufe der Jahre haben sie gemerkt, dass ich sehr konzentriert war, weil ich Tag und Nacht mit dem Team in der Fabrik war und mich wirklich sehr angestrengt habe. Es gab Druck, mich zu feuern. Aber als Michael [Schumacher] 1996 eingestellt wurde, erkannte er, obwohl ich ihn nicht sehr gut kannte, dass ich meine Arbeit gut mache und die Richtung stimmt. Als es damals im Juni Spekulationen über meine Entlassung gab, sagte Michael: 'Wenn Jean geht, dann gehe ich auch.' Das war natürlich ein Schock für alle und sie haben gesagt: 'Okay, wir entlassen ihn nicht'", so Todt.

Charles Leclerc Foto: Ercole Colombo

"Unter der Marke Formel 1 spürt jeder, dass das Team als eines gesehen wird, das weltweit anerkannt ist. Die Verantwortung, in der ganzen Welt als Vorbild für die italienische Industrie gesehen zu werden, nimmt das Unternehmen ernst. So ziemlich alles, was ich in meiner Zeit bei Ferrari gelernt habe, ist in meine heutige Tätigkeit als Formel-1-CEO eingeflossen. Es war sehr wichtig für mich, und ich bin den Menschen bei Ferrari, die mich in dieser Zeit meines Wachstums inspiriert haben, sehr dankbar", so Domenicali.

Für weitere Informationen zu Ferrari: From Inside and Outside und zum Kauf des Buchs bitte hier klicken.

Mit Bildmaterial von Rainer W. Schlegelmilch.