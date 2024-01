Neues Jahr, neuer Name: Sauber zeigt neue Stake-Identität

Neues Jahr, neue Identität: Mit dem Jahreswechsel hat der frühere Alfa-Romeo-Rennstall seine neue Identität als Stake F1 Team verkündet, ein neues Logo präsentiert und auch seine Social-Media-Kanäle umgestellt.

Bereits im Dezember hatte das Sauber-Team einen neuen Teamnamen vorgestellt, den man bis zur Übernahme durch Audi ab 2026 nutzen möchte. In der offiziellen Nennliste der FIA wird der Rennstall als Stake F1 Team Kick Sauber geführt. Kick wird dabei auch im offiziellen Chassisnamen des neuen Autos präsent sein.

Stake und Kick, die sich einen Eigentümer teilen, waren in der vergangenen Saison beide auf dem Auto zu sehen, wobei Kick in Australien, Spanien, Belgien und Katar den Vorrang hatte. In Spa kam eine spezielle Kick-Lackierung zum Einsatz.

Die Präsentation des neuen C44 soll am 5. Februar in London erfolgen. Bereits am gestrigen Montag wurde US-Rapper Drake, ein Botschafter von Stake, in die Aktivitäten rund um den Namenswechsel von Alfa Romeo zu Stake eingebunden.

Laut Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi soll das aber erst der Anfang eines ehrgeizigen Programms gewesen sein: "Die vergangene Saison war der Beginn der Reise von Stake in die Formel 1, und die neue Rolle der Marke unter dem Namen Stake F1 Team ist der natürliche und aufregende nächste Schritt auf diesem Weg", sagt der Italiener.

"Stake hat nicht nur erfolgreich die wachsende Fangemeinde der Formel 1 genutzt, um die eigene Community zu erweitern, sondern auch ein ganz neues Publikum für den Sport gewonnen, wovon nicht nur unser Team, sondern auch alle anderen in der Formel 1 profitiert haben", betont er.

Alunni Bravi weiter: "Wir hatten die Gelegenheit, mit einigen Stake-Botschaftern, darunter die argentinische Fußballlegende Sergio Aguero und der indisch-kanadische Rapper Karan Aujla, an unglaublichen Aktionen teilzunehmen."

"2024 wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und bietet die Chance, noch mehr und noch besser zu tun und noch mehr zu erreichen. Wir freuen uns auf einen noch aufregenderen Veranstaltungskalender in der neuen Saison", so der Teamvertreter.

Edward Craven, Mitbegründer von Stake, ergänzt: "Wir sind begeistert von der Möglichkeit, unserem Formel-1-Team eine elektrisierende und brandneue Identität zu geben und mit einem kühnen Teamnamen in die Formel-1-Saison zu starten: Stake F1 Team."

"Angetrieben von einer tiefen Leidenschaft für Geschwindigkeit, Innovation und das Überschreiten von Grenzen sind wir nun ideal positioniert, um das Team ab 2024 und darüber hinaus zu neuen Höhen zu führen", sagt er.

"Die kommenden Jahre werden ein aufregender Ritt mit einigen atemberaubenden Aktivitäten, die die Spannung auf und abseits der Rennstrecke neu definieren werden. Halten Sie sich also bereit und bleiben Sie dran, denn das Stake-Team steuert auf eine aufregende Zukunft zu!"

Mit Bildmaterial von Stake F1 Team.