Neues Sprint-Format durchgewunken: Zwei Formel-1-Qualifyings in Baku!

Die Formel 1 hat ihre Pläne für eine Überarbeitung des Sprint-Formats absegnen können. Für das kommende Wochenende in Aserbaidschan wird es dabei gleich zwei Qualifyings geben, eines für den Sprint am Samstag, eines für den Rennsonntag.

Das Qualifying am Freitag wird im gewohnten Format stattfinden, jedoch nun die Startaufstellung für den Rennsonntag bestimmen. Der Sprint-Samstag wird somit nun ein Standalone-Event sein, wobei ein separates Qualifying am Samstagmorgen die Startaufstellung des Sprints bestimmen wird.

Allerdings wird den Fahrern und Teams im Samstagsqualifying, welches "Sprint Shootout" genannt wird, weniger Zeit als üblich gewährt und zudem eine feste Reifenmischung vorgeschrieben. Der normale Q1-, Q2- und Q3-Modus bleibt aber bestehen.

Aus "Sprint-Shootout" mit Q1, Q2 und Q3

Das Q1 wird zwölf Minuten lang sein, wobei der Medium-Reifen verwendet werden muss. Dieser ist auch im Q2 verpflichtend, welches allerdings nur noch zehn Minuten lang ist. Im acht-minütigen Q3 muss dann der Soft-Reifen verwendet werden.

In der Erklärung der Formel 1 heißt es: "Die Sprint-Änderungen für Baku wurden von der Kommission einstimmig angenommen. Eine WMSC-Abstimmung wird ebenfalls heute stattfinden und gegen 16:00 britischer Zeit abgeschlossen sein."

"Die Änderungen am Sprint beruhen auf dem Feedback von Fans, Fahrern, Medien und Sendern, um diesen Teil zu einem eigenständigen Teil des Wochenendes zu machen und das Problem zu lösen, dass die Fahrer ihre Position im Hauptteil des Sprintrennens halten, um ihre Position für den richtigen Grand Prix nicht zu gefährden."

Sprint wird eigenständiger Teil des Wochenendes

"Die Daten haben gezeigt, dass die Einschaltquoten und das Engagement an Freitagen, an denen wir echte Action auf der Strecke haben, im Vergleich zum Training deutlich steigen. Mit den Änderungen werden wir nun drei Wettbewerbstage gegenüber zwei Tagen unter normalen Bedingungen haben", so die Vermeldung.

Die Punkteverteilung 8-7-6-5-4-3-2-1 für die ersten acht Fahrer im Sprint bleibt unberührt. Mit nun vier von fünf relevanten Sessions und nur noch einem Freien Training werden die Teams auf die Probe gestellt, in den ersten 60 Minuten des Wochenendes ihr Set-up für die restlichen Sessions zu finden, da die Parc-Ferme-Regel schon im Freitagsqualifying greift, womit große Änderungen an den Fahrzeugeinstellungen nicht mehr möglich sind.

Der überarbeitete Zeitplan für das Wochenende befasst sich auch mit dem zuvor weitgehend überflüssigen FT2 am Samstag, das nicht mehr existiert.

Viele Diskussionen über die Reifen

Die Verwendung von Reifen an einem Sprint-Wochenende war Gegenstand vieler Diskussionen, da nur zwölf statt 13 Sätze zur Verfügung stehen und die Stunde des FT2 durch das Shootout ersetzt wurde.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Zuteilung von Fahrstrafen, da versucht wird, den Sprinttag unabhängig vom Grand Prix zu gestalten. Es wurde vereinbart, dass alle Strafen, die im Sprint anfallen und dort nicht abgesessen werden, auf das Hauptrennen am Sonntag übertragen werden.

Wie bisher werden Getriebe- und Motorenstrafen, die an diesem Wochenende ausgesprochen werden, für den Grand Prix aufgespart. Nach Baku folgen 2023 fünf weitere Sprint-Veranstaltungen in Österreich, Belgien, Katar, den USA und Sao Paulo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.