Newey: Red-Bull-Wochenende in Bahrain verlief nicht so glatt, wie es scheint

Red Bull startete beim Grand Prix von Bahrain mit einem Doppelsieg in die Formel-1-Saison. Doch der technische Leiter Adrian Newey sagt, dass das erste Rennwochenende nicht so glatt verlief, wie es vielleicht den Anschein hatte.

"Der Test lief gut für uns. Wir dachten, wir hätten ein konkurrenzfähiges Auto", blickt Newey im Podcast 'F1 Nation' auf die erfolgreichen Testfahrten in Bahrain zurück.

Nicht ganz so reibungslos begann dann aber das erste Grand-Prix-Wochenende eine Woche später. "Ich muss zugeben, dass uns das erste Freie Training ein wenig das Lächeln genommen hat, weil wir ein paar Probleme hatten", räumt der Brite ein.

"Die Jungs haben wirklich gut reagiert. Wir hatten am Freitagabend einen ziemlich langen Abend, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Es gab ein unerwartetes Problem am Auto, was die Zuverlässigkeit betrifft, was zusätzliche Arbeit bedeutete."

Newey betont, dass solche Probleme angesichts des Mangels an Tests in der aktuellen Ära nicht ungewöhnlich seien: "Drei Tage sind wirklich nicht sehr viel. Es ist erstaunlich, wie zuverlässig die Startaufstellung war, wenn man bedenkt, wie wenig getestet wurde."

"Aber irgendetwas hat uns am Freitag überrascht. Das Auto hat sich nicht so verhalten, wie wir es erwartet hatten, die Bedingungen schienen sich leicht verändert zu haben."

Von außen habe es "vielleicht glatt" ausgesehen, meint Newey, "aber am Freitag und Samstag war es die Ente unter Wasser!" Doch das Auto wurde im Laufe des Wochenendes verbessert, und nach der Poleposition dominierte Max Verstappen auch das Rennen und gewann vor seinem Teamkollegen Sergio Perez.

Es war damit auch ein krasser Gegensatz zum ersten Rennen 2022, als Ferrari das Tempo vorgab und beide Red Bulls in den letzten Runden ausschieden. "Vergangenes Jahr war ein echter Albtraum für uns, das ist sicher", erinnert sich der Technikchef.

"Ich glaube, 2011 war das letzte Mal, dass wir das erste Rennen gewonnen haben. Es ist also das Ende einer langen Durststrecke in diesem Sinne." Gleichzeitig gibt Newey zu bedenken, dass der RB19 auf anderen Strecken vielleicht nicht so klar im Vorteil ist.

"Aber es ist nur ein Beispiel, eine Strecke mit Besonderheiten. Wir müssen also aufpassen, dass wir auf dem Boden bleiben und weiter pushen. Aber ich muss zugeben, dass es eine Erleichterung ist, die erste Rennen gut gemeistert zu haben", so Newey.

