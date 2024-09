Newey ist bereit für Aston Martin, aber ist das Team bereit für ihn?

Die für heute erwartete Bestätigung von Aston Martin, dass Designlegende Adrian Newey verpflichtet wurde, markiert einen Wendepunkt für das Team. Denn wenn es eine Person gibt, die ein gewisser Mythos umgibt, dann ist es Newey.

Seine letzten drei Teams (Williams, McLaren und Red Bull) hat er zu mehreren Meisterschaftserfolgen geführt hat. Seine Bilanz von 12 Konstrukteurs- und 13 Fahrerweltmeistertiteln, die in seinen Autos gewonnen wurden, spricht für sich.

Aber Erfolg in der Formel 1 hängt nie nur von einer Person ab. Die größten Genies der Welt werden nie erfolgreich sein, wenn sie nicht die richtigen Menschen und die nötige Infrastruktur um sich haben. Auch jemand so brillant wie Newey benötigt Zugang zu den modernsten Einrichtungen und Technologien und ein starkes Team von Mitarbeitern, die seine Ideen und Anweisungen in die Tat umsetzen können.

Das ist etwas, dessen sich Newey selbst nur allzu bewusst ist, und es erklärt wohl auch, warum er einen Werksbesuch - der vor dem Spanien-Grand-Prix im Geheimen stattfand - wünschte, um sich selbst ein Bild zu machen, was Aston Martin ihm bieten kann.

Ist Aston Martin, das momentan auf der Strecke eine herausfordernde Saison durchläuft, in der Lage, Newey die Umgebung zu bieten, die er braucht, um sich zu entfalten?

Was Newey bei Aston Martin braucht

Newey würde nicht behaupten, dass er ein Einzelkämpfer ist, der sich in ein Team stürzen und ganz allein ein siegfähiges Auto entwerfen, bauen und herstellen kann. Seine Stärke liegt darin, die treibende Kraft hinter allen Köpfen im Team zu sein.

Er entwirft eine globale Vision für das Auto, deren Elemente dann von den Mitarbeitern um ihn herum verwirklicht werden. Es ist nicht seine Aufgabe, jede letzte Schraube eines Formel-1-Autos zu entwerfen, sondern das große Ganze im Blick zu haben, Bereiche zu hinterfragen, die seiner Meinung nach nicht seinen Standards entsprechen, und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Wie Red Bulls Technischer Direktor Pierre Wache über Neweys Einfluss dort sagte: "Er ist nicht täglich Teil unseres Prozesses. Er kommt eher von der Seite und versucht uns zu helfen oder uns in verschiedenen Bereichen des Teams herauszufordern - das könnte das mechanische Design, die Aerodynamik oder die Fahrzeugdynamik sein."

Damit Newey in einer solchen Rolle erfolgreich sein kann, braucht er ein starkes Team um sich, das seine Vision umsetzt und dem er vertrauen kann, seine Vorstellungen umzusetzen.

Das hatte er bei Red Bull, und Aston Martin scheint ebenfalls die richtigen Leute zu haben, um ihm dies zu ermöglichen. Mit dem Technischen Direktor Dan Fallows trifft er auf jemanden, mit dem er bereits bei Red Bull gut zusammengearbeitet hat.

Und mit talentierten Leuten wie dem Ingenieursdirektor Luca Furbatto, dem Neuzugang Enrico Cardile, dem Geschäftsführer Bob Bell und dem künftigen CEO Andy Cowell verfügt das Team über eine Fülle an talentierten, siegfähigen Mitarbeitern.

Newey kommt zum richtigen Zeitpunkt

Einige haben angedeutet, dass es schwierig sein könnte, Newey in das scheinbar recht komplexe Gefüge des Teams zu integrieren, aber Aston Martin sieht das anders: Sein tiefes Talents ist etwas, das Newey hilft, das Beste aus sich herauszuholen.

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack sagte: "Ich denke, die Formel 1 ist heutzutage so breit gefächert. Es ist nicht so, dass man riesige Veränderungen vornehmen muss."

"Ich denke, es gab eine Zeit, in der ein Team in der Vergangenheit sieben Technische Direktoren hatte, und wir sind davon weit entfernt. Ich denke, bei jemandem wie ihm muss man alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um ihn zu integrieren und seine Struktur anzupassen, um das Beste daraus zu machen."

Auch in Bezug auf die ihm zur Verfügung stehenden Mittel passt der voraussichtliche Startzeitpunkt von Newey im nächsten Frühjahr perfekt. Aston Martin ist bereits gut im neuen, hochmodernen Werk in Silverstone eingearbeitet. Es besteht kein Zweifel, dass es eine Phase der Störung beim Umzug vom alten ehemaligen Jordan-Werk in das neue Gebäude gab, aber diese liegt jetzt weit in der Vergangenheit.

Noch entscheidender ist, dass, wenn Newey kommt, Aston Martins Windkanal vollständig einsatzbereit sein wird. Furbatto erklärte kürzlich, dass der Windkanal bereit sei, online zu gehen, aber noch einige Monate der Inbetriebnahme benötige, um sicherzustellen, dass er voll einsatzfähig ist, bevor die richtige Arbeit beginnen kann.

"Es wird eine Zeit geben, in der wir das tun müssen, was gemeinhin als Inbetriebnahme bezeichnet wird, um sicherzustellen, dass der Luftstrom, der auf das Modell trifft, dem entspricht, was wir wollen, und so weiter", sagte der Ingenieursdirektor.

"Das wird vielleicht noch zwei oder drei Monate dauern. Ich denke, es wird perfekt sein, um die Entwicklung des 2026er-Autos zu starten, was ab Januar 2025 erlaubt ist."

Dieser Zeitrahmen passt ideal zu Neweys Ankunft, da sowohl er als auch das Team von Tag eins an voll durchstarten können. Ein weiterer positiver Aspekt von seiner Ankunft ist, dass er zu einem Team stößt, das noch Raum hat, sich um ihn herum zu verändern und weiterzuentwickeln - nichts ist in Stein gemeißelt.

Aston Martin arbeitet an zwei Fronten

Es besteht kein Zweifel daran, dass Aston Martin ein Team ist, das noch weiter wächst und sich selbst entwickelt. Es befindet sich in einem anderen Zyklus als etabliertere Formel-1-Teams wie Red Bull, Mercedes und Ferrari. Wie Furbatto erklärte: "Nun, ich denke, man sollte die Tatsache nicht unterschätzen, dass wir als Team nicht nur ein Auto entwickeln, sondern auch die Einrichtungen."

"Für sie geht es darum, das Auto in den Windkanal oder auf den Prüfstand zu bekommen. Aber in unserem Fall entwickeln wir gleichzeitig eine Anlage, sodass ein Teil der Ingenieure daran arbeitet, sicherzustellen, dass wir einen Windkanal auf dem neuesten Stand der Technik haben. Wenn man die Analogie der 1.000 Leute nimmt, arbeiten vielleicht 800 am Auto und 200 an der Entwicklung der Einrichtungen."

"Ich denke, das wird sich deutlich verbessern, denn die Werksgebäude zwei und drei sind fertig, und jetzt haben wir die Werkzeuge zur Verfügung. Hoffentlich sehen wir 2025 positive Ergebnisse, aber ich denke, der größte Effekt wird 2026 eintreten."

All diese Elemente deuten darauf hin, dass Newey bis zum nächsten Frühjahr genau das vorfinden wird, was er benötigt, um erfolgreich zu sein. Und dies sind dieselben Faktoren, die auch Fernando Alonso davon überzeugt haben, dass Aston Martin der richtige Ort für ihn ist - auch wenn er weiß, dass es Zeit braucht.

"Ich denke, es gibt einige Ideen und einige Hinweise auf Dinge, die wir richtig gemacht haben, Dinge, die wir vielleicht beim ersten Mal nicht verstanden haben", erklärte der Spanier kürzlich. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das Talent im Team haben."

"Wir haben die Motivation, wir haben jetzt die neue Fabrik und wir haben auch neue Leute, die hinzukommen. Es ist nur leider so, dass man in der Formel 1 nicht von heute auf morgen alles ändern kann, aber wir werden nicht aufhören zu arbeiten, bis wir uns in einer wettbewerbsfähigen Position befinden."