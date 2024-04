Newey sicher: Die Formel 1 wird noch vor 2026 enger zusammenrücken

Adrian Newey von Red Bull glaubt, dass der Kampf an der Spitze der Formel 1 noch vor Einführung des neuen Reglements 2026 deutlich enger werden wird. "Es wird definitiv enger. Und wer weiß, was nächstes Jahr passieren wird? Einer unserer Rivalen könnte uns leicht überholen", sagt der Brite.

Red Bull ist zwar nach wie vor das Team, das es in der Formel 1 zu schlagen gilt. Aber Newey hat keinen Zweifel daran, dass die Konkurrenz immer näher rückt, da es für den Weltmeister schwieriger wird, mit seinem Auto Fortschritte zu erzielen.

Er sieht keinen Grund, warum einer der Konkurrenten nicht schon unter den aktuellen Regeln einen Sprung nach vorne machen kann, bevor das Feld mit Beginn der neuen Ära ab 2026 potenziell auf den Kopf gestellt wird. Was aktuell passiert, unterscheide sich nicht von früheren Regelzyklen, betont Newey.

Denn oft habe ein Team mit einem Vorteil begonnen, der sich dann nach und nach auflöste, als alle ein besseres Verständnis der Dinge erlangten und die Kämpfe enger wurden.

"Die Leute beklagen, dass die Ergebnisse bisher von einem Team dominiert wurden, in unserem Fall glücklicherweise von uns. Aber das kann sich natürlich ändern", sagt der langjährige Red-Bull-Chefdesigner im Gespräch mit Motorsport.com.

Newey sieht Phase der Dominanz bald enden

"Schaut man sich die Geschichte an, dann ist es so, dass immer, wenn es eine Regeländerung gibt, ein Team sie besser liest als ein anderes. Und dann gibt es eine Phase der Dominanz. Wir hatten das mit Mercedes auf der Motorenseite, als es 2014 einen großen Wechsel gab. Das gab es auch schon bei anderen Regeländerungen."

"Wir hatten auch diese große Änderung im Jahr 2022, und wahrscheinlich beginnt die Startaufstellung, sich anzunähern. Ich wäre erstaunt, wenn es nicht so wäre."

"Und ich denke", ergänzt Newey, "dass es für uns in diesem Jahr ein viel engerer Kampf sein wird als im letzten Jahr." Damals gewann Red Bull 20 von 21 Rennen. "Zweifellos wird es nächstes Jahr für alle ein noch härterer Kampf werden", ist er sich sicher.

Dann stecken die Teams mitten in der Vorbereitung auf die erste Saison der neuen Regel-Ära ab 2026. "Es ist das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass wir eine neue Power-Unit und ein neues Chassis zur gleichen Zeit haben. Die Chancen, dass das das Feld sprengt, sind also ziemlich groß", so Newey.

Derzeit wird an der Fertigstellung des Chassis-Reglements gearbeitet, das eine aktive Aerodynamik beinhaltet, um die Leistung der neuen Aggregate zu maximieren.

"Vielleicht an der Zeit für ein neues Regelwerk"

Newey hält es für den richtigen Zeitpunkt, auch weil er glaubt, dass das aktuelle Reglement technisch ausgereizt ist. Zwar sagt er: "Die Fortschritte, die die Teams in der dritten Saison im Vergleich zum Vorjahr gemacht haben, sind ziemlich signifikant."

"Aber bei uns flachen die Entwicklungsraten der Aerodynamik in Bezug auf die prozentualen Fortschritte pro Monat definitiv ab. Wie bei jedem Regelwerk zu erwarten, beginnen sie sich zu verflachen. In diesem Sinne ist es aus technischer Sicht vielleicht an der Zeit, dass wir bald ein neues Regelwerk bekommen."

Ein Fan der aktuellen Regeln war der Red-Bull-Ingenieur anfangs übrigens nicht: "Ich glaube, ich bin ehrlich zu mir selbst, wenn ich sage, dass ich vor der Veröffentlichung dieser Regeln etwas kritisch und sicherlich ziemlich uninspiriert war."

"Es sah so aus, als wären sie zu präskriptiv und als gäbe es innerhalb der Regeln nicht viel Freiheit. Aber gegen Ende wurden sie ein wenig gelockert, und innerhalb dieser leichten Lockerung hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich eine Menge Details gibt, um das Auto für diese Regeln zu optimieren", so Newey.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.