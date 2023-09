Newey sicher: Max Verstappen schon jetzt "einer der Größten aller Zeiten"

Max Verstappen holte am vergangenen Wochenende beim Formel-1-Rennen in Monza seinen zehnten Sieg in Folge. Insgesamt hat sein Rennstall Red Bull hat dabei alle 14 Rennen der bisherigen Saison 2023 gewonnen.

Der Niederländer und sein Team sind auf dem besten Weg, zwei weitere Weltmeistertitel zu ihrer und vor allem der von Chefdesigner Adrian Neweys persönlicher Bilanz hinzuzufügen. Letztere umfasst auch Erfolge mit Williams und McLaren. Newey ist der Meinung, dass Verstappen auf dem Weg zu seinem dritten Titel zu den Besten aller Zeiten gezählt werden muss.

"Max ist ganz klar einer der ganz Großen und er ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens", sagt der 64-Jährige Motorsport.com. "Seit er 2021 die Meisterschaft gewonnen hat, hat das eine Menge Druck von ihm genommen und seine Rennen sind dadurch viel besser geworden."

"Er ist total im Einklang mit dem Auto. Bei Max ist es wie bei den ganz Großen: Man hat den Eindruck, dass er das Auto fast auf Automatik fährt, sodass er den Überblick hat, um über alles nachzudenken."

Newey räumt ein, dass die Saison 2023 selbst für ihn etwas Besonderes ist, obwohl er in seiner Karriere schon einige dominante Jahre mit Fahrern wie Nigel Mansell bei Williams und Sebastian Vettel bei Red Bull erlebt hat.

"Sowohl für den Fahrer als auch für das Team ist es fantastisch, dieses Niveau an Beständigkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen", sagt der Brite.

"Ich habe noch nie in meiner Karriere mit einem Team zu tun gehabt, das die ersten 13 Rennen gewonnen hat", so Newey vor Monza. "Früher waren es vielleicht die ersten sechs oder so, aber so etwas noch nie. Das Komische ist, dass ich schon einmal in einer solchen Situation war, in der man nicht bewusst etwas anders macht, sondern in der einfach alles zusammenpasst."

Auf die Frage, ob Red Bull bei der Entwicklung des Autos für 2023 zurückstecken würde, damit andere in der zweiten Saisonhälfte aufholen könnten, sagt Newey: "Möglicherweise. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Teams jetzt schon weit im nächsten Jahr sind."

"Wie viel Entwicklung andere Teams bis zum Ende des Jahres noch vor sich haben? Ich weiß es nicht. Für uns ist klar, dass wir uns jetzt auf das nächste Jahr konzentrieren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.