Newey: Warum er wegen "Bauchgefühl" Mercedes nicht kopiert hat

Adrian Newey sagt, dass das Red-Bull-Team, frischgebackener Konstrukteurs-Weltmeister 2023, derzeit so beständig ist wie nie zuvor in seiner Formel-1-Karriere, und dass ihn letztendlich ein "Bauchgefühl" davon abgehalten habe, das "Zero-Pod"-Konzept von Mercedes zu kopieren.

Newey, dessen Karriere in der Königsklasse 1986 mit einem Einsatz bei Lola begann, hat für drei Teams Grand-Prix-Autos entwickelt, mit denen bisher 14 Konstrukteurstitel und zwölf Fahrertitel gewonnen wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass Williams 1992 bei 16 Grands Prix zehn Siege - darunter sechs Doppelsiege - und 1996 zwölf Siege erzielte.

Nach seinem Wechsel zu Red Bull als Technischer Direktor im Jahr 2006 war Newey für jene Boliden verantwortlich, die 2011 zwölf Rennen gewannen und 2013, als der Rennkalender auf 19 Rennen erweitert wurde, 13 Triumphe feierten.

Im offiziellen Formel-1-Podcast Beyond The Grid sagt Newey jetzt, dass ihn die Konstanz, die Max Verstappen und Sergio Perez in dieser Saison mit dem RB19 erreicht haben, immer noch stolz macht: "Das war unsere größte Erfolgsserie, die ich je erlebt habe."

"Ich hatte das Glück, an Autos beteiligt zu sein, die in der Vergangenheit dominant waren, aber wir hatten noch nie dieses Maß an Beständigkeit. Die Leute denken jetzt vielleicht, dass alles irgendwie garantiert ist und reibungslos ablaufen wird."

"In Wirklichkeit können in einem Rennen so viele Dinge schiefgehen. Zwei Autos ins Ziel zu bringen, am besten beide Woche für Woche in der Nähe der Spitze, ist eine schwierige Herausforderung, denn es gibt so viele Faktoren, die schiefgehen können: Zuverlässigkeit, Unfälle, Strategie und natürlich Leistung. Dies erreicht zu haben, ist ein echter Tribut an alle."

Entscheidend für den Erfolg des RB19 ist sein breites Betriebsfenster, das es dem Auto ermöglicht, sich an eine Vielzahl von Strecken anzupassen. Dies steht im Gegensatz zur sensiblen Mercedes-Architektur, die mit dem W13 im Jahr 2022 debütierte, einem Design, das sich an den maximalen Abtriebswerten orientierte, die das Team simulieren konnte.

Trotz des stark gegensätzlichen Konzepts eines Teams, das gerade acht Konstrukteurstitel in Folge gewonnen hatte, sagt Newey, er habe ein "Bauchgefühl" gehabt, die Beschränkungen der FIA-Kostenobergrenze nicht auszunutzen, um die Mercedes-Lösung zu studieren und sie mit der von Red Bull zu vergleichen.

"Selbst mit all den Werkzeugen, die wir jetzt haben, muss es immer noch ein gewisses Bauchgefühl geben. Die Realität ist, dass wir auch vor der Kostendeckelung nur begrenzte Ressourcen und Mitarbeiter hatten. Wir hatten nie die Möglichkeit, endlose verschiedene Wege bis ins kleinste Detail zu untersuchen", sagt er.

"Nehmen wir ein aktuelles Beispiel: Beim letztjährigen Auto haben wir mit dem Seitenkasten, dem Design und dem Konzept des Autos eine aerodynamische Richtung eingeschlagen, die fast das genaue Gegenteil von dem war, was Mercedes tat. Mercedes hat im vergangenen Jahr einen Hauch von Wettbewerbsfähigkeit gezeigt. Sie haben in Brasilien gewonnen."

"Dann steht man vor der Wahl: 'Fangen wir an, bei Mercedes nachzuforschen, falls wir etwas übersehen haben, oder bleiben wir bei dem, was wir machen?' Mein Bauchgefühl sagte mir, dass wir bei dem bleiben sollten, was wir tun", erklärt Newey.

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.