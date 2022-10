Nicholas Latifi biegt in Suzuka falsch ab: Was war da los?

Audio-Player laden

Es war die wohl kurioseste Szene am Freitag bei den Freien Trainings der Formel 1 zum Grand Prix von Japan in Suzuka. Auf dem Weg zurück in die Box verfuhr sich Williams-Pilot Nicholas Latifi. Anstatt durch die Schikane zu fahren, bog der Kanadier ein Abzweigung zu früh nach rechts ab und befand sich plötzlich vor Reifenstapeln, mit denen die Kurzanbindung des "West Course" abgesperrt war.

Erst nach einem etwas mühsamen Wendemanöver fand Latifi den Weg auf die reguläre Strecke zurück und konnte seine Fahrt an die Box fortsetzen. Am Samstag lieferte Latifi nach dem Qualifying dann Aufklärung darüber, wie es zu dem kuriosen Fahrfehler kam.

"Unterm Strich war es vollkommen mein Fehler", versucht der Kanadier erst gar nicht eine Ausrede zu finden. "Wir sollten eigentlich noch eine weitere Runde fahren, aber dann hieß es kurzfristig, zurück zur Box." In diesem Moment war Latifi aber abgelenkt, weil er am Lenkrad eine Einstellung veränderte.

"Als ich wieder aufsah, sah ich die Kurve, aber es war offensichtlich nicht die richtige Kurve. Weil ich davor nicht so viele Runden gehabt hatte, war ich immer noch dabei, mich zurechtzufinden auf der Strecke", so Latifi, der an diesem Wochenende zum ersten Mal in Suzuka fährt.

"Ich lenkte also ein, aber ich merkte nicht sofort, dass es nicht die richtige Kurve war. Weil diese Kurve schärfer ist [als die richtige Schikane] hat das Auto viel untersteuert. Dann funkte das Team: Was ist los? Dann ging mir auf: Es war die falsche Kurve", erklärt Latifi.

Während der Fehler von Latifi im TV-Bild unumstritten war, sorgte ein in der Übertragung ausgestrahlter Funkspruch das Kanadiers für Verwunderung. "Ich bin mir nicht sicher, was da passiert ist. Das Auto... ziemlich seltsam", hörte man ihn sagen, als er den Weg zurück auf die Strecke suchert. Doch gesagt hatte Latifi diese Wort nicht in dieser Situation.

"Der Funkspruch wurde etwas verzögert ausgestrahlt. Ich wurde ein paar Mal angefunkt", löst Latifi die Verwunderung auf. "Also ja, es war mein Fehler, aber ein lustiger Fehler. Mein Trainer hat mich dann ein bisschen damit aufgezogen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.