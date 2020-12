Nicholas Latifi: Russell-Leistung im Mercedes lässt ihn besser aussehen

Auch wenn George Russell vorerst keine zweite Chance erhalten wird, sein Talent im Mercedes zu beweisen, weil Lewis Hamilton grünes Licht für ein Renncomeback in Abu Dhabi bekommen hat: Die Performance des Williams-Piloten aus der vergangenen Woche in Bahrain hallt auch beim Saisonfinale eine Woche später nach.

Sein Teamkollege bei Williams, Nicholas Latifi, hält fest: "Um ehrlich zu sein, war ich nicht wirklich überrascht, wie gut er sich geschlagen hat." Nicht nur er, auch einige andere junge Fahrerkollegen sowie Teammitglieder hätten mit dem Gedanken gespielt, "ein bisschen Geld darauf setzen, dass George die Pole holt".

"Es ist offensichtlich, dass er an Samstagen außergewöhnlich war. Ich habe das gesehen, weil ich an seiner Seite gefahren bin. Und ich habe immer wieder gesehen, was er aus dem Auto, das wir haben, herausholen kann. Für mich war es also keine Frage, dass er im Qualifying schnell sein würde", erklärt Latifi weiter.

"Ich denke, es ging nur darum, dass er sich wohlfühlt und so schnell wie möglich auf Touren kommt." Am Ende sprang für Russell zwar nicht die Pole heraus, die sicherte sich Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Er blieb aber der Einzige, dem sich Russell geschlagen geben musste. Zur Pole fehlten letztlich nur 0,026 Sekunden.

er war der schnellere Fahrer, also denke ich, es zeigt, mit wem ich es zu tun habe."

Im Vergleich zu seinem Teamkollegen zog Latifi bisher zwar meist den Kürzeren, doch er glaubt: "Wenn ich nahe an ihm dran bin oder ihn gelegentlich schlage, dann sieht das umso besser für mich aus. Aber wie ich schon sagte, es ist nichts, was mich überrascht hat, weil ich weiß, was für ein schneller Fahrer George ist."

