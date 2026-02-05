Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Ex-WRC-Beifahrer von Kalle Rovanperä übernimmt Managementrolle bei Toyota

Rallye-WM
Rallye-WM
Ex-WRC-Beifahrer von Kalle Rovanperä übernimmt Managementrolle bei Toyota

George Russell will den F1-Titel - und freut sich auf das Duell mit Verstappen

Formel 1
Formel 1
George Russell will den F1-Titel - und freut sich auf das Duell mit Verstappen

Von Bearman geschlagen: Haas hatte von Ocon "mehr erwartet"

Formel 1
Formel 1
Von Bearman geschlagen: Haas hatte von Ocon "mehr erwartet"

Marc Marquez nach Sepang-Test müde: "Muss noch mehr an mir arbeiten"

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
Marc Marquez nach Sepang-Test müde: "Muss noch mehr an mir arbeiten"

Ex-Weltmeister Nico Rosberg erhält German-British #Freundship Award 2026

Formel 1
Formel 1
Ex-Weltmeister Nico Rosberg erhält German-British #Freundship Award 2026

F1 Academy 2026: Emma Felbermayr fährt künftig in den Farben von Audi

Formel 1
Formel 1
F1 Academy 2026: Emma Felbermayr fährt künftig in den Farben von Audi

Mick Schumacher erklärt: "Ziemlich früh" am Limit beim ersten IndyCar-Ovaltest

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher erklärt: "Ziemlich früh" am Limit beim ersten IndyCar-Ovaltest

Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26

Formel 1
Formel 1
Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26
Formel 1

Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26

Adrian Newey spricht über die technologische Revolution bei Aston Martin - Das Mastermind setzt auf maßgeschneiderte KI-Lösungen statt auf ChatGPT-Standards

Alex Harrington
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26

Adrian Newey spricht über leistungsstarke KI-Tools

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Adrian Newey, der das Aston-Martin-Team als technisches Mastermind in die neue Formel-1-Ära 2026 führt, hat sich zur Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitsweise des Rennstalls aus Silverstone geäußert. Die Aussagen folgen auf den ersten Ausritt des AMR26 bei privaten Testfahrten in Barcelona in der vergangenen Woche.

Da das Reglement für 2026 den Teams in den Bereichen Aerodynamik, Chassis und Antriebseinheit alles abverlangt, wird die Entwicklung durch Machine Learning und ähnliche Technologien bei allen Rennställen eine zentrale Rolle spielen. Besonders brisant: Da es vor dem Saisonstart kaum echte Testfahrten auf der Strecke gibt, sind diese Tools essenziell, um die rasanten Entwicklungsschritte im ersten Jahr mitzugehen.

Tatsächlich verlief der erste Testtag für Lance Stroll eher schleppend; er kam lediglich auf wenige Runden. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso konnte am Freitag immerhin 61 Umläufe verbuchen. Die nächsten offiziellen Testfahrten stehen ab dem 11. Februar in Bahrain auf dem Programm.

KI bei Aston Martin: Kein ChatGPT, sondern Speziallösungen

Dabei stellt Newey klar, dass der Einsatz von KI im Team nichts mit ChatGPT oder herkömmlichen Chatbots zu tun hat. Stattdessen handelt es sich um hochkomplexe Spezialpakete - eine Technologie, die im Ingenieurswesen bereits Jahre vor dem aktuellen Massenmarkt-Hype zum Einsatz kam.

"Machine-Learning gibt es schon lange", erklärt Newey im teaminternen Undercut-Interview. "Es wurde sozusagen durch KI als Modewort abgelöst - jeder weiß heute, was KI ist. In Wahrheit ist die KI, die die meisten Menschen im Alltag nutzen, hauptsächlich internetbasiert und dient der Mustererkennung."

Bei Aston Martin sehe das jedoch anders aus: "Wir nutzen Machine Learning oder KI für sehr spezifische Aufgaben, daher ist unsere Anwendung extrem maßgeschneidert. Wir nutzen normalerweise nichts aus dem Internet, weil wir dafür zu spezialisiert sind."

Simulation und Spieltheorie: Die "immensen" Möglichkeiten

Dennoch gibt es laut Newey klare Anwendungsgebiete: "Es gibt Fälle, in denen wir Mustererkennung nutzen, um bei relativ einfachen Aufgaben zu helfen, oder sogar bei der Rennstrategie durch Simulationen und Spieltheorie."

Der Brite deutet zudem an, dass das Team noch weitaus mächtigere Werkzeuge im Köcher hat: "Es gibt fortgeschrittenere Anwendungen, über die ich im Moment lieber nicht sprechen möchte."

Der Zeitgeist der technologischen Entwicklung ist für Newey dabei Fluch und Segen zugleich: "Die Rechenleistung, die Datenverarbeitung, die künstliche Intelligenz - das alles schreitet so schnell voran. Was heute neu ist, wird in zwölf Monaten so gut wie veraltet sein."

Für das Team sei dies "unglaublich aufregend", so Newey weiter. "Es liegt an uns, mit unseren Partnern Schritt zu halten, denn die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind absolut immens. Wir müssen unseren Geist quasi ständig für das öffnen, was verfügbar ist - vielleicht nicht täglich, aber sicherlich alle sechs Monate, um den größtmöglichen Nutzen aus der Entwicklung zu ziehen."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Christian Horner reagiert auf Gerüchte über Motortricks von RB und Mercedes
Mehr von
Alex Harrington

Über drei Millionen wert: Charles Leclerc fährt dieses Schmuckstück

Formel 1
Formel 1
Über drei Millionen wert: Charles Leclerc fährt dieses Schmuckstück

Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig

Formel 1
Formel 1
Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig

Ohne ihn unmöglich: So tief steckte Hamilton im F1-Film

Formel 1
Formel 1
Ohne ihn unmöglich: So tief steckte Hamilton im F1-Film
Mehr von
Adrian Newey

Aston Martin AMR26: Was Adrian Newey beim neuen Auto anders gemacht hat

Formel 1
Formel 1
Aston Martin AMR26: Was Adrian Newey beim neuen Auto anders gemacht hat

"Vier Monate Rückstand": Warum Adrian Newey auf die Euphoriebremse tritt

Formel 1
Formel 1
"Vier Monate Rückstand": Warum Adrian Newey auf die Euphoriebremse tritt

Schlank bis ans Limit: Wie der AMR26 das 2026er-Reglement ausreizt

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Schlank bis ans Limit: Wie der AMR26 das 2026er-Reglement ausreizt
Mehr von
Aston Martin

Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen

Formel 1
Formel 1
Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Der verrückteste F1-Transport des Jahres beginnt mit einem Flugzeug von 1972

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Der verrückteste F1-Transport des Jahres beginnt mit einem Flugzeug von 1972

Aktuelle News

Ex-WRC-Beifahrer von Kalle Rovanperä übernimmt Managementrolle bei Toyota

Rallye-WM
WRC Rallye-WM
Ex-WRC-Beifahrer von Kalle Rovanperä übernimmt Managementrolle bei Toyota

George Russell will den F1-Titel - und freut sich auf das Duell mit Verstappen

Formel 1
F1 Formel 1
George Russell will den F1-Titel - und freut sich auf das Duell mit Verstappen

Von Bearman geschlagen: Haas hatte von Ocon "mehr erwartet"

Formel 1
F1 Formel 1
Von Bearman geschlagen: Haas hatte von Ocon "mehr erwartet"

Marc Marquez nach Sepang-Test müde: "Muss noch mehr an mir arbeiten"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
Marc Marquez nach Sepang-Test müde: "Muss noch mehr an mir arbeiten"