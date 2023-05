Domenicali mahnt nach Kritik an Formel-1-Weg: "Nicht egoistisch sein!"

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat die Serie gegen die jüngste Kritik von Fahrern, Teambossen und Medien über den aktuellen Weg der Formel 1 verteidigt und gemeint, dass diese "nicht egoistisch" sein dürfen, wenn sie ihre Meinung über die derzeitigen Formate und Ideen vorbringen.

Die Formel 1 stand in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund diverser Themen immer wieder in der Kritik. Ob es um das neue Sprintformat geht, die für viele übertriebene Show in Miami oder den immer größer werdenden Rennkalender - nicht alle Themen kamen überall gut an.

Weltmeister Max Verstappen hatte sogar immer wieder einen Abgang aus der Formel 1 angedeutet, wenn manche Dinge eine Grenze überschreiten, die er nicht mehr mitmachen möchte.

Doch Domenicali mahnt die Beteiligten, auch wenn er betont, dass er "keine Gesellschaft will, in der die Menschen nicht sagen können, was sie wollen".

Aber: "Die Fahrer müssen sich manchmal daran erinnern, dass sie Teil eines umfassenderen Bildes sind. Wir dürfen nicht egoistisch sein", sagt der Italiener gegenüber 'The Daily Mail'. "Sie sind Teil dieses Sports und dieses Geschäfts, und es wächst, weil wir über den Tellerrand hinausschauen."

Domenicali weiß, dass es nicht immer einfach ist, die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zuzulassen. "Aber wir dürfen nicht faul oder selbstgefällig sein", sagt er und meint, dass man etwa Besonderheiten der Sprintevents am Ende der Saison überprüfen kann und dann schaut, was funktioniert hat und was nicht.

Er betont auch, dass die Formel 1 nicht bei jedem Event Sprints haben wird, sieht sie aber dennoch als guten Weg, um das Publikum zu begeistern: "Wir haben ein neues Publikum und müssen in jeder Session einen Mehrwert bieten, anstatt alle im Kreis fahren zu lassen, nur damit die Ingenieure und Fahrer etwas davon haben."

Angst, dass Verstappen nach seinen Aussagen die Formel 1 verlassen könnte, hat er nicht. Er habe vor dem Miami-Rennen mit dem Red-Bull-Piloten über die Probleme gesprochen und glaubt, dass der Niederländer noch eine lange Zeit in der Königsklasse sein wird.

"Er hat gesagt, dass er den Sport und das, was er tut, liebt", so Domenicali. "Er ist Weltmeister und kämpft um einen dritten Titel. Er wurde in einem Auto geboren. Ich würde sagen, dass er wahrscheinlich länger bleiben wird als ich. Es ist kein Problem."

