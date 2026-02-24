Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Formel 1
Formel 1
Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Formel 1
Formel 1
F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Formel 1
Formel 1
Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Erklärt: Das IndyCar-Punktesystem für die Rookie-Saison von Mick Schumacher

IndyCar
IndyCar
Erklärt: Das IndyCar-Punktesystem für die Rookie-Saison von Mick Schumacher

Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

Formel 1
Formel 1
Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

DTM-Teams testen neuen Lamborghini: Wieso Grasser mit "Lehrjahr" rechnet

DTM
DTM
DTM-Teams testen neuen Lamborghini: Wieso Grasser mit "Lehrjahr" rechnet

F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams

Formel 1
Formel 1
F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams
Reaktion
Formel 1

Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Obwohl Ferrari die Bestzeit beim Formel-1-Test in Bahrain setzte, sieht Günther Steiner die Scuderia 2026 nicht ganz vorne - Er würde sein Geld auf Mercedes setzen

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Bearbeitet:
Trotz Testbestzeit: Ferrari für Günther Steiner nicht Topfavorit

Charles Leclerc setzte beim Formel-1-Wintertest in Bahrain die Bestzeit

Foto: LAT Images

Charles Leclerc war beim Wintertest in Bahrain vor der Formel-1-Saison 2026 der schnellste Mann. Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner betont jedoch, dass Ferrari deshalb nicht automatisch Topfavorit auf dem WM-Titel in diesem Jahr sei.

"Ferrari ist eben Ferrari, würde ich sagen. Man weiß nie genau, wo sie stehen", so Steiner gegenüber sport.de. Er betont: "Sie sind vorne dabei, aber sind sie ganz vorne dabei? Das ist immer das Problem bei Ferrari. Man kann sehen, dass das Auto gut ist."

"Sie sind bei den Top 4 dabei", so Steiner, der die Scuderia in diesem Kreis aber nicht ganz vorne sieht. "Der Gewinner ist Mercedes. Sie sind sehr stark dabei", glaubt der 60-Jährige, obwohl Mercedes in der Zeitenliste in Bahrain nur den zweiten Platz hinter Ferrari belegte.

Allerdings fuhr Andrea Kimi Antonelli seine persönliche Bestzeit bereits am vorletzten Testtag und auf einer härteren Reifenmischung als Leclerc. So war der Italiener am Ende 0,811 Sekunden langsamer, während Teamkollege George Russell am letzten Tag auf eine echte Zeitattacke verzichtete.

Russell landete damit nur auf Rang sechs in der Zeitenliste, doch Steiner betont: "Für mich sind Mercedes und George Russell als Fahrer die Favoriten in Australien." Russell habe auch "das Talent, Weltmeister zu werden, wenn er das Gefährt hat."

"Und mit dem Mercedes hat er das Gefährt im Moment. Und deswegen ist für mich dieses Jahr der Titelkandidat George", so Steiner, der grundsätzlich davon ausgeht, dass sich der Titel wieder zwischen den vier Topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren entscheiden wird.

Dahinter im Mittelfeld hat ihn unter anderem Audi überzeugt. "Ich war eigentlich positiv überrascht von Audi", sagt er und erklärt: "Sie fahren konstant, und auch die Zeiten sind respektabel. [...] Sie können nicht um Siege mitfahren, [...] aber wenn sie im Mittelfeld sind, ist das schon sehr positiv."

Die größte Enttäuschung der Testfahrten ist für ihn dagegen wenig überraschend Aston Martin. Die Truppe sei "nicht standfest" und "langsam", so Steiner. Das Team um Fernando Alonso und Adrian Newey belegte in der Zeiten- und der Rundentabelle jeweils den letzten Platz.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage
Nächster Artikel F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock
Mehr von
Ruben Zimmermann

Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Formel 1
Formel 1
Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Formel 1
Formel 1
Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Analyse: Wie langsam ist die neue Formel 1 wirklich?

Formel 1
Formel 1
Analyse: Wie langsam ist die neue Formel 1 wirklich?
Mehr von
George Russell

Motor-Vorteil: George Russell staunt über Red Bull

Formel 1
Formel 1
Motor-Vorteil: George Russell staunt über Red Bull

Mercedes: Es sind die hohen Hürden, an denen wir stolpern

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Mercedes: Es sind die hohen Hürden, an denen wir stolpern

Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

Formel 1
Formel 1
Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum
Mehr von
Ferrari

Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

Formel 1
Formel 1
Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

Frühes Wettrüsten 2026: Ferrari rechnet mit Entwicklungsexplosion

Formel 1
Formel 1
Frühes Wettrüsten 2026: Ferrari rechnet mit Entwicklungsexplosion

Analyse von Alexander Albon: Das spricht für Lewis Hamilton

Formel 1
Formel 1
Analyse von Alexander Albon: Das spricht für Lewis Hamilton

Aktuelle News

Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Formel 1
F1 Formel 1
Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Formel 1
F1 Formel 1
F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Formel 1
F1 Formel 1
Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht