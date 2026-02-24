Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Charles Leclerc war beim Wintertest in Bahrain vor der Formel-1-Saison 2026 der schnellste Mann. Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner betont jedoch, dass Ferrari deshalb nicht automatisch Topfavorit auf dem WM-Titel in diesem Jahr sei.

"Ferrari ist eben Ferrari, würde ich sagen. Man weiß nie genau, wo sie stehen", so Steiner gegenüber sport.de. Er betont: "Sie sind vorne dabei, aber sind sie ganz vorne dabei? Das ist immer das Problem bei Ferrari. Man kann sehen, dass das Auto gut ist."

"Sie sind bei den Top 4 dabei", so Steiner, der die Scuderia in diesem Kreis aber nicht ganz vorne sieht. "Der Gewinner ist Mercedes. Sie sind sehr stark dabei", glaubt der 60-Jährige, obwohl Mercedes in der Zeitenliste in Bahrain nur den zweiten Platz hinter Ferrari belegte.

Allerdings fuhr Andrea Kimi Antonelli seine persönliche Bestzeit bereits am vorletzten Testtag und auf einer härteren Reifenmischung als Leclerc. So war der Italiener am Ende 0,811 Sekunden langsamer, während Teamkollege George Russell am letzten Tag auf eine echte Zeitattacke verzichtete.

Russell landete damit nur auf Rang sechs in der Zeitenliste, doch Steiner betont: "Für mich sind Mercedes und George Russell als Fahrer die Favoriten in Australien." Russell habe auch "das Talent, Weltmeister zu werden, wenn er das Gefährt hat."

"Und mit dem Mercedes hat er das Gefährt im Moment. Und deswegen ist für mich dieses Jahr der Titelkandidat George", so Steiner, der grundsätzlich davon ausgeht, dass sich der Titel wieder zwischen den vier Topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren entscheiden wird.

Dahinter im Mittelfeld hat ihn unter anderem Audi überzeugt. "Ich war eigentlich positiv überrascht von Audi", sagt er und erklärt: "Sie fahren konstant, und auch die Zeiten sind respektabel. [...] Sie können nicht um Siege mitfahren, [...] aber wenn sie im Mittelfeld sind, ist das schon sehr positiv."

Die größte Enttäuschung der Testfahrten ist für ihn dagegen wenig überraschend Aston Martin. Die Truppe sei "nicht standfest" und "langsam", so Steiner. Das Team um Fernando Alonso und Adrian Newey belegte in der Zeiten- und der Rundentabelle jeweils den letzten Platz.