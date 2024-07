"Nicht gut genug": Esteban Ocon kritisiert Entscheidung des Alpine-Teams

Esteban Ocon Esteban Ocon kritisiert die Entscheidung von Alpine, am Ende des ersten Qualifying zum Grand Prix von Ungarn nicht auf die Strecke zu gehen, als "nicht gut genug", da er und Teamkollege Pierre Gasly sich letztendlich für die letzte Startreihe qualifizierten.

Trotz des einsetzenden Regens, der durch die rote Flagge von Sergio Perez, der in Kurve 8 in die Mauer gerutscht war, ausgelöst wurde, kehrten alle Teams außer Alpine auf die Strecke zurück, um ein Ausscheiden bereits in Q1 zu vermeiden.

Es wurde deutlich, dass sich die Strecke am Ende der Sitzung verbesserte, doch für Alpine war es zu spät, um beide Fahrer auf die Strecke zu schicken, sodass die beiden auf die letzten Plätze zurückfielen. Ocon und Gasly landeten am Ende der provisorischen Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag auf den hinteren Plätzen, nachdem sie zunächst im Mittelfeld einigermaßen sicher aussahen.

Ocon behauptet, dass es eine gute Möglichkeit gewesen wäre, sich einen Platz in der Mitte des Startfeldes zu sichern: "Wir waren auf der Strecke auf Platz 10 und dachten, dass wir in dieser Session bestenfalls auf Platz 17, 18 oder 16 landen würden, also haben wir natürlich alles für Q1 gegeben."

"Aber wir waren auf Platz 10 und 12, also war es besser als erwartet. Wir haben bis dahin gute Arbeit geleistet, aber wir waren nicht draußen, als die Bedingungen am besten waren. Und es ist das zweite Wochenende in Folge, dass wir diese Strategiefehler machen. Vor drei Jahren haben wir die richtigen gemacht."

"Heute weiß ich nicht, was wir falsch machen, aber es ist eindeutig nicht gut genug, vor allem bei der Leistung, die wir mit dem Auto eigentlich haben. Wir müssen die Dinge perfekt machen, und heute hätten wir es bis in die zweite Qualifikationsrunde schaffen können."

Ocon fügt hinzu, dass "das Team entschieden hat, dass beide Autos nicht rausfahren und der letzte Reifensatz, den wir für die zweite Qualifikationsrunde hatten, gespart werden soll". Er deutet auch an, dass die Alpine-Strategen angesichts des leichten Regens die Auswirkungen der Deaktivierung von DRS im Hinterkopf hatten.

Auf die Frage, ob die Fahrer ihre eigene Entscheidung treffen konnten, erklärt Ocon, dass die Anweisung des Teams, in der Box zu bleiben, unumstößlich war: "Das DRS war deaktiviert, also ist das wahrscheinlich eins der Themen, die das Team ein wenig aus dem Konzept gebracht haben, dass wir rausgehen und uns verbessern werden. Aber wenn man drüber nachdenkt, sind wir in P3 mit 17.5 unterwegs. Es gab also auch ohne DRS noch Raum für Verbesserungen."

"Ich habe zuerst versucht, meinen Bildschirm zu entfernen. Sobald ich ihn wieder eingesetzt hatte, musste ich die Autos sehen und was sie auf der Strecke machen. Ich versuche zu sehen, was die anderen Autos sagen, was die anderen Autos in Bezug auf die Linie machen, falls sie irgendwo liegen bleiben."

"Die Situation war eindeutig, und wir sind nicht rausgefahren, also habe ich dem Team vertraut. Aber für die Zukunft müssen die Dinge wahrscheinlich anders laufen. Als Strategie haben wir festgelegt, dass eine sich verbessernde Strecke immer eine Teamentscheidung ist und eine sich verschlechternde Strecke immer eine Fahrerentscheidung."

"Natürlich haben wir die Crossover-Rundenzeit, sodass klar ist, welche Reifen am besten sind und unter welchen Bedingungen die Strecke läuft. Das haben wir 2020 eingeführt, und es hat seitdem jedes Mal funktioniert. Aber heute hat es nicht funktioniert. Ich denke, Platz 12 oder 13 wäre möglich gewesen."

Teamchef Bruno Famin räumt ein, einen "großen Fehler" gemacht zu haben: "Wir haben die Situation falsch eingeschätzt. [...] Wir wollten uns einen Reifensatz sparen, und dabei haben wir das große Ganze komplett aus den Augen verloren. Wir müssen daraus lernen und unseren Entscheidungsprozess anpassen, damit so ein Fehler nicht noch einmal passieren kann."

"Fehler passieren", sagt er. "Wir entschuldigen uns zuallererst bei den Fahrern, aber auch bei den hart arbeitenden Mitarbeitern in Enstone und Viry. Wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen, und manchmal verlieren wir zusammen. Wir verbessern uns gemeinsam, wir machen Fehler gemeinsam, und dann arbeiten wir als Team dran, es in Zukunft besser zu machen."