Nicht mehr hui und pfui: McLaren will ausbalancierteres Auto

McLaren möchte für 2022 ein ausbalancierteres Auto als im Vorjahr produzieren, sagt Technikchef James Key. Der MCL35M aus dem Vorjahr kam vor allem auf Highspeed-Strecken gut zurecht und konnte in Monza einen unerwarteten Doppelsieg holen, hatte dafür bei langsameren Geschwindigkeiten größere Probleme.

In der Konstrukteurswertung konnte man sich gegenüber Ferrari im Kampf um Rang drei nicht behaupten. Key hofft nun, dass das neue Auto die Schwächen seines Vorgängers ausmerzen und etwas ausbalancierter sein wird.

"Wir haben für 2020 eine Menge Aufmerksamkeit auf Luftwiderstand gelegt, genau wie 2019, was etwas vor meiner Zeit war", sagt Key, der zu Beginn der Saison 2019 von Toro Rosso zu McLaren gewechselt war.

"Die Effizienz ist gut. Ich denke, was wir beim Bremsen auf der Geraden - eine unserer Stärken - und in Highspeed-Kurven gesehen haben, spiegelt die Art von Leistung wider, die wir mit der Art des Autos, das wir haben, generieren können", so der Brite.

"Was uns fehlt, ist - und daran haben wir für 2020 und 2021 gearbeitet - zu versuchen, diese Leistung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zu erzeugen. Wir wissen, warum wir noch nicht ganz so weit sind." Vor allem für 2021 habe man versucht, das Problem in den Griff zu bekommen.

"Aber leider gibt es keine Wunderwaffe, die wir ändern und plötzlich ist alles toll", sagt Key. "Es braucht eine Zeit, bis es funktioniert. Darum wussten wir auch, dass Zandvoort schwierig werden würde und dass wir in Monza gut sein würden."

Stärke 2022 keine mehr?

In der anstehenden Formel-1-Saison gibt es ein komplett neues Reglement, mit dem deutlich mehr Abtrieb über den Unterboden generiert werden soll. Das stellt laut Key eine gute Chance dar, seine bisherigen Probleme zu lösen, auch wenn es keine Garantie gibt, dass McLaren dann auf schnellen Strecken noch so stark sein wird.

"Wir wollen ein Auto haben, dass eher seine Schwächen angeht, nicht seine Stärken", so der Technikchef. "Durch die Natur der Autos für 2022 könnte es vermutlich etwas einfacher sein, einige Stärken zu behalten." Doch Key weiß auch: "Stärken sind immer relativ."

McLaren kennt nur sein eigenes Auto, weiß aber nicht, was die Konkurrenz für dieses Jahr entwickelt hat. "Vielleicht gibt es ja ein komplett anderes Szenario", sagt Key.

"Wir haben uns mehr darauf konzentriert, ein ausgewogeneres Auto für verschiedene Bedingungen zu haben, als wir es jetzt hätten. Das ist, was wir tun wollten, wenn die Regeln gleich geblieben wären. Es ist der gleiche Prozess, aber aufgrund der Regeln anders gemacht."

