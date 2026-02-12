"Nicht so reaktionsfreudig": George Russell klagt über seinen Mercedes W17

Beim Shakedown in Barcelona überzeugte Mercedes noch mit einem starken Auftakt und einem reibungslosen Debüt der neuen Antriebseinheit. Umso ernüchternder gestaltete sich der Start in die Wintertests (alle Details im Überblick) in Bahrain: Gleich mehrere Probleme bremsten die Silberpfeile am ersten Tag aus.

"Wir hatten hier in Bahrain einen schwierigen ersten Tag", räumt George Russell ein. "In Barcelona hatten wir drei solide Testtage, aber hier im Nahen Osten sind wir nicht so gut gestartet." Bereits der Vormittag verlief für den Briten weniger zufriedenstellend als erhofft.

"Wir haben heute Morgen mit der Gesamtbalance des Autos experimentiert, aber es fühlte sich nicht so reaktionsfreudig an wie in Spanien", erklärt der Mercedes-Pilot. "Das liegt zum Teil an den höheren Streckentemperaturen. Es liegt also noch Arbeit vor uns, um den W17 besser abzustimmen."

Am Ende belegte Russell den sechsten Platz im Gesamtklassement, mit einem Rückstand von 1,439 Sekunden auf die Bestzeit (hier das Ergebnis) von McLaren-Pilot Lando Norris. Allerdings hatte der Brite seinen W17 am Nachmittag planmäßig an Teamkollege Andrea Kimi Antonelli übergeben.

Kimi Antonelli deutlich: Kein idealer Start in Bahrain

"Es war schön, nach dem Shakedown in Barcelona wieder im Auto zu sitzen", sagt der Italiener, der jedoch nur eingeschränkt zum Einsatz kam und lediglich 30 Runden absolvierte. "Leider hatten wir heute Nachmittag ein Problem mit der Aufhängung, wodurch unser Programm unterbrochen wurde und ich nur begrenzt fahren konnte."

"Wir haben fast zwei Stunden Testzeit verloren und sind dadurch in unserem Programm zurückgeworfen worden", räumt Antonelli ein. "Das Team hat jedoch großartige Arbeit geleistet und das Problem so schnell wie möglich behoben, sodass wir vor Ende des Tages noch 30 Runden fahren konnten."

"Das war kein idealer Start in diesen ersten Test", stellt der 19-Jährige klar. "Daher freuen wir uns darauf, morgen wieder auf der Strecke zu sein. Einige unserer Konkurrenten haben heute einen sehr starken Eindruck hinterlassen, sodass wir nun Aufholbedarf haben."

"Unser Ziel ist es, morgen einen reibungsloseren Tag zu haben und mehr über den W17 zu lernen." Teamkollege Russell schlägt in die gleiche Kerbe: "Unsere Konkurrenten, insbesondere Red Bull Racing und McLaren, haben wie schon in Barcelona erneut beeindruckt. Es ist klar, dass wir Boden gutmachen müssen, und wir arbeiten bereits hart daran."

Mercedes-Ingenieur erklärt die Probleme bei Russell

"Im Vergleich zu unserem nahezu perfekten Shakedown in Barcelona war der heutige Tag schwierig", ergänzt Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director bei Mercedes. "Er hat uns jedoch in vielerlei Hinsicht Bereiche aufgezeigt, in denen wir uns verbessern müssen."

Schon am Vormittag konnte Russell sein Programm nicht wie vorgesehen abspulen. "Wir hatten mehrere Probleme, sodass wir erst spät loslegen konnten", berichtet Shovlin. "Das lag an einigen Änderungen, die wir zuvor während einer Session noch nicht vorgenommen hatten und die etwas länger dauerten als erwartet."

Hinzu kamen Balance-Probleme, die "nicht optimal" waren: "Das führte zu Problemen mit blockierenden Bremsen, schlechter Traktion und allgemeiner Unbeständigkeit", erklärt der Mercedes-Ingenieur, der sich zu den konkreten Hintergründen der Aufhängungsprobleme bei Antonelli hingegen bedeckt hält.

Shovlin verrät lediglich, dass sie "einer weiteren Untersuchung" bedurften, was "einige Stunden" in Anspruch nahm. "Als wir die Garage verließen, blieb uns nur noch Zeit für zwei Sätze der härtesten Reifen, um das Auto auf die Grundabstimmung zu bringen und an unseren längeren Runs zu arbeiten."

"Wir lernen immer noch, wie sich der W17 verhält, und müssen offensichtlich noch etwas Arbeit investieren, um wieder in das richtige Fenster zu kommen", ergänzt der Ingenieur. "Glücklicherweise haben wir diese Woche noch zwei weitere Tage Zeit und es mangelt uns nicht an Ideen, sodass wir hoffentlich morgen einen guten Schritt nach vorne machen können."