"Nichts anzukündigen": Esteban Ocons Haas-Zukunft weiter in Gefahr

Noch immer ist die Zukunft von Esteban Ocon bei Haas unklar. Während sich einige Gerüchte um die Besetzung seines Cockpits in der kommenden Saison ranken, erlebt der Franzose eine schwierige Saison, die von einigen Ungereimtheiten mit seinem Auto gekennzeichnet ist, weswegen er im Duell mit Oliver Bearman keinen Stich sieht.

"Natürlich gibt es noch nichts anzukündigen", sagt Ocon in Ungarn auf seine Zukunft angesprochen und betont, dass die Sommerpause ziemlich arbeitsreich werden könnte. Vorher steht aber noch das Rennen am Hungaroring auf dem Programm. "Im Moment konzentrieren wir uns auf dieses Rennen und dann schauen wir, was passiert."

Ocons bevorzugte Option für 2027 wäre ein Verbleib bei Haas. "Ich wurde damals von Ayao [Komatsu, Teamchef; Anm. d. Red.] überzeugt, hierherzukommen. Das erste Gespräch wird mit Sicherheit mit diesem Team stattfinden", sagt er. Aber: "Es gibt immer viele Optionen."

Will er in der Formel 1 bleiben, dürfte er aber wohl eine Menge Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn sportlich erlebt Ocon eine äußerst schwierige Saison, in der er deutlich hinter Teamkollege Oliver Bearman liegt.

Allerdings wird der Franzose wohl von einigen Ungereimtheiten im Auto ausgebremst, die nicht in seiner Hand liegen. Das behauptete Ocon zumindest in Belgien, was auch von Teamchef Komatsu bestätigt wird. Diese Zweifel lassen Ocons Rückstand in einem anderen Licht erscheinen und machen Haas die Entscheidung für 2027 nicht unbedingt leichter.

"Natürlich, ja", antwortet Komatsu auf die Frage, ob diese Schwierigkeiten, das wahre Bild zu sehen, die Entscheidung erschweren. "Ich wünschte, irgendetwas würde mir die Entscheidung erleichtern. Aber zumindest weiß ich genau, was passiert. Ich kann also alles in den richtigen Kontext setzen."

Wann die Wahl für die Cockpits 2027 fällt, ist noch offen. Dem Vernehmen nach sollen vor allem Rafael Camara, Leonardo Fornaroli und Yuki Tsunoda heiße Anwärter auf Ocons Cockpit sein, doch von Gerüchten lässt sich Komatsu nicht aus der Ruhe bringen: "Gerüchte sind Gerüchte", winkt er ab.

"Die Leute schreiben einfach, was sie wollen, richtig? Die Leute können also spekulieren, was sie wollen. Wenn ich einige Artikel lese ... manche Leute denken tatsächlich, Yuki Tsunoda sei unser Ersatzfahrer. Es ist unglaublich, oder?"

"Warum sollte ich mich also auf solche Gespräche einlassen, richtig? Wenn ihr also einfach Gerüchte und Klatsch schreiben wollt, schreibt bitte, was immer ihr wollt."