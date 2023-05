Nichts zu meckern: Verstappen Schnellster im dritten Training in Miami

Ferrari war zuletzt in Baku auf die schnelle Einzelrunde das Maß aller Dinge in der Formel 1, doch beim Grand Prix von Miami scheint Max Verstappen Topfavorit auf die Poleposition zu sein. Im dritten Freien Training am Hard-Rock-Stadium fuhr der Red-Bull-Pilot eine Bestzeit von 1:27.535 Minuten und war damit um fast eine halbe Sekunde schneller als seine ersten Verfolger.

Dabei waren Verstappens Reifen nicht einmal mehr frisch, als er seine persönliche Bestzeit erzielte. Nach der ersten gezeiteten Runde auf dem Soft legte der WM-Leader eine Abkühlrunde ein und ging dann noch einmal auf Zeitenjagd. Letztendlich war er in allen drei Sektoren Schnellster.

Zweiter wurde Charles Leclerc (Ferrari/+0,406), der seine persönliche Bestzeit erst am Ende der Session erzielte, als die Strecke immer schneller wurde; gefolgt von Sergio Perez (Red Bull/+0,515), Carlos Sainz (Ferrari/+0,590) und dem überraschend starken Alpine-Duo Esteban Ocon (+0,872) und Pierre Gasly (+0,893).

Verstappen ist bekannt dafür, gerade am Beginn einer Session oftmals am Boxenfunk zu nörgeln, weil ihm irgendetwas nicht passt. Im dritten Training in Miami war er jedoch vom ersten Run an zufrieden mit der Balance seines Red Bull. Auf die Frage seines Renningenieurs, ob er für die nächsten Runs irgendwelche Änderungen wünsche, sagte er nur: "Nein."

Teamkollege Perez scheint sich in Sachen Set-up an Verstappen angepasst zu haben. War der Mexikaner gestern noch um bis zu sieben km/h Topspeed schneller, dafür aber in den Kurven zu langsam, so waren die beiden Red-Bull-Piloten heute gleich schnell, was die Höchstgeschwindigkeit betrifft (340 km/h).

Perez war am Samstag zu Mittag nicht ganz frei von Sorgen. Es war rund eine halbe Stunde in der Session gefahren, als er von einem Mechaniker aus der Box gewunken wurde. Dabei wäre es beinahe zu einer Kollision mit McLaren-Pilot Oscar Piastri gekommen, der zu dem Zeitpunkt gerade von der Strecke reinkam.

In den Top 10 gab es aber neben Alpine noch weitere Überraschungen. Valtteri Bottas (Alfa Romeo/+0,921) zum Beispiel, der den siebten Platz belegte, unmittelbar vor Haas-Fahrer Nico Hülkenberg (0,962). Alexander Albon (Williams/+1,026) und George Russell (Mercedes/+1,071) komplettierten die Top 10.

Mercedes hatte im ersten Training noch die Plätze 1 und 2 belegt, konnte an dieses Ergebnis aber seither nicht mehr anknüpfen. Auch am Samstagmittag nicht: "Die Balance ist okay. Aber wir kämpfen insgesamt mit dem Tempo", berichtete Russell nach 20 Minuten am Boxenfunk. 15 Minuten später meldete er: "Bei Hochgeschwindigkeit viele Vibrationen an der Lenksäule."

Teamkollege Lewis Hamilton (13./+1,183) hatte andere Probleme: "Wir scheinen auf den Geraden viel mehr zu verlieren." Dazu sagen die Daten: Die beiden Red Bulls waren mit 340 km/h die Schnellsten auf den Geraden. Hamilton lag mit 335 km/h im Mittelfeld. Am langsamsten war übrigens Lando Norris (19./McLaren/+1,866) mit 331 km/h.

Wo kann man die Formel 1 in Miami live sehen?

In Deutschland exklusiv bei Sky. Und das zu ungewohnten Zeiten, wegen sechs Stunden Zeitverschiebung zwischen Miami und Deutschland. Das Qualifying beginnt am Samstagabend um 22:00 Uhr deutscher Zeit. In die Vorberichte steigt Sky bereits um 21:30 Uhr ein.

Das Rennen am Sonntag startet um 21:30 Uhr deutscher Zeit. Die Vorberichte auf Sky, unter anderem mit Experte Ralf Schumacher und spannenden Infos rund um die Formel 1, gibt's zur besten Sendezeit ab 20:00 Uhr zu sehen.

Übrigens: Rund um die Live-Übertragungen zeigt Sky dieses Wochenende auch Highlights wie ein ganz besonderes Interview mit Lewis Hamilton, in dem sich der siebenmalige Weltmeister einem Lügendetektortest unterzieht.

Außerdem gibt's in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch eine ausführliche Nachbereitung des Qualifyings in Miami zu sehen. Die tägliche Formel-1-Show mit Kevin Scheuren & Christian Nimmervoll beginnt voraussichtlich um 3:00 Uhr deutscher Zeit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.